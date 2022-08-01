- Bala’da Ankara Büyükşehir’in yaz şenliklerine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ne ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Hüseyin Turan, Gökhan Türkmen, Mehmet Demirtaş, Kent Orkestrası konserleriyle başlayan yaz şenlikleri Bala ilçesinde İbocan konseriyle devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) her hafta merkez ve çevre ilçelerde düzenlediği Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ni Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Hüseyin Turan, Gökhan Türkmen, Mehmet Demirtaş ve Kent Orkestrası konserleriyle başlayan yaz şenlikleri, Bala ilçesinde İbocan konseri ile devam etti.

Bala’da İbocan rüzgarı esti

Çevre ilçeleri merkez ilçelerden ayırmadan vatandaşları sanat ve kültür etkinlikleriyle buluşturan ABB, Bala’da ailelerin çocuklarıyla keyifli bir yaz akşamı geçirmesi için hem panayır alanı kurdu hem de ünlü sanatçı İbocan’ı ağırladı.

Balalılar Ankaralı sanatçının seslendirdiği yöresel türkülere tek bir ağızdan eşlik ederken, ABB tarafından düzenlenen konser etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İbocan, “Bizleri buraya davet eden ve bu organizasyonu yapan Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. Biz Ankara’nın çocuğuyuz ve devamının gelmesini isteriz. Bir daha pandemi falan yaşamayalım ki hep bir arada olalım” dedi.

Başkentte sıcak yaz günleri konser ve etkinliklerle dolu dolu geçiyor

Her hafta merkez ve çevre ilçelerde çocuklar için kurulan panayır alanları ve düzenlenen konserlerle 7’den 70’e Başkentliler gönüllerince eğlenme imkanı bulurken, Bala ilçesi de benzer renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Hem büyüklerin hem de küçüklerin bir arada eğlenme fırsatı yakaladığı ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ne katılan Yakup Yarım “Başkanımızdan Allah razı olsun. Hem çocuklarımız hem de biz eğlenme imkanı bulduk. Bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çetin Uğur ise Büyükşehir’e minnettar olduğunu belirterek, “Panayır çok güzel, Büyükşehir Belediye Başkanımıza minnettarız, onu çok seviyoruz. Çocuklarımla geldim ve çok eğlendik” dedi.

(DG-