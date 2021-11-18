Bakanı Varank, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcılarıyla bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcılar ile İstanbul’da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, 8 ilden 22 projenin bir araya geldiği toplantıda proje temsilcilerinin süreç içinde yaşadığı zorlukları masaya yatırdı. Bakan Varank, sahadaki proje faydalanıcılarının kendi tecrübelerini paylaşıyor olmasının, birbirlerine destek olmalarının çok değerli olduğunu belirtti. Faydalanıcılara kendilerini zorlayan süreçlerin olup olmadığını soran Varank, proje uygulamalarıyla ilgili bilgi aldı.

Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanı ile yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye’nin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel’de “Etkisi ve Ötesi” temasıyla düzenlenen Tecrübe Paylaşımı ve Ağ Oluşturma Etkinliği’ne İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Sinop ve Tekirdağ’dan yararlanıcı kuruluşlar katılıyor.

“8 ilden 22 proje temsilcisi sunum yaptı”

Etkinliğin ilk gününde yerli Covid-19 aşı ve ilaçlarının geliştirilmesinden otonom araçlara, dijital oyun sektöründen yosundan yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden dijital dönüşüme kadar pek çok alanda çalışan projelerin faydalanıcıları deneyimlerini paylaştı. Serbest tartışmaların da yapıldığı oturumlarda 8 ilden 22 proje temsilcisi projelerinin konusu, amacı, mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında sunumlar yaptı.

“Projeler konuşulacak”

Etkinliğin yarınki oturumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys’in açılışı konuşmaları ile başlayacak. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank kürsüye gelerek faydalanıcılara plaketlerini verecek.

“Dijital ve Teknolojik Dönüşüm”

Etkinlik kapsamında yarın “Dijital ve Teknolojik Dönüşümde Üniversite-Sanayi İşbirliği Arayüzleri” başlıklı panel düzenlenecek. Panelde, Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen üniversite-sanayi iş birliğini sağlayan örnek projelerin temsilcileri dijital ve teknolojik dönüşüm konularını ele alacak. Sonrasında üniversite-sanayi iş birliği ara yüzlerinin bu dönüşümdeki yeri, önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların hangi yeni politika ve projelerle karşılanabileceği konuları masaya yatırılacak.

“Etkinlik ‘Sürdürülebilirlik’ başlıklı oturumla sona erecek”

İstanbul Okan Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Behiç Alankuş, “Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu”; Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Rana Sanyal, “Yaşam Bilimleri KOBİ’lerinin Küresel Rekabetçiliğini Artırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları”; Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği’nden Burak Özaydemir, “Sanayi 4.0 Yetkinlik Merkezi Kurulması ile Türkiye’de KOBİ’erin Dijital Dönüşümü” projesi ile ilgili panelde konuşacak. Etkinlik, öğleden sonra sürdürülebilirlik başlıklı oturumun ardından son bulacak.

“260 milyon Euroluk program”

İnovatif çalışmalar yapan kuruluşların kapasitelerini güçlendirerek hem yurt içinde hem de AB pazarında rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefleyen Rekabetçi Sektörler Programı, IPA II döneminde tüm Türkiye’yi kapsayacak. Program dahilinde desteklenecek projeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaklaşık 260 milyon Euro tahsis edildi. Rekabetçi Sektörler Programı, Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere dış ticaret açığını azaltarak ve verimliliği artırarak ülkemizin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

“Rekabetçi sektörler programı”

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Yaklaşık 800 milyon Euro bütçeli mali destek programı, 2007 yılından bu yana yürütülüyor. Program ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde sanayicilerin, KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünü arttırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor. Program ve desteklenen projeler hakkında ayrıntılı bilgiye rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.