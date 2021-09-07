Bakan Yardımcısı Demircan’dan Kahramankazan’a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Oğuz, hayata geçirmeyi planladıkları tarihi ve kültürel projeler ile bazı etkinlikler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdiği misafirine Kahramankazan’ı gezdirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Başkan Oğuz, misafirine yapılan çalışmalar ile yapımı devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı. Oğuz ayrıca, ilçelerinde hayata geçirmeyi planladıkları tarihi ve kültürel projeler ile bazı etkinlikler ve çalışmalara ilişkin Demircan’a bilgi verdi. Bu projelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Oğuz daha sonra misafirine yapım çalışmalarında sona yaklaşılan Kahramankazan Millet Bahçesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, Satıkadın Müzesi, Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evleri ile Köprübaşı Camii’ni gezdirdi. Oğuz ve Demircan, mahalle kültür evini ziyareti sırasında buradaki sanat atölyelerinde eğitimlere katılan öğrencilerle de yakından ilgilenerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kahramankazan’ın her zaman yanındayız

Misafirperverliği için Oğuz’a teşekkür ederen ve Kahramankazan’ın, Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını aktaran Demircan, “Çalışmalarını ve hizmetlerini memnuniyetle takip ettiğimiz Serhat Oğuz Bey’e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretin son derece anlamlı ve önemli olduğunu belirten Oğuz, “İlçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Sayın Bakan Yardımcımıza ilgileri ve samimi destekleri için tüm ilçe halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.