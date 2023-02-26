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Bakan Varank: “Hayırsever vatandaşlarımız 10 bin depremzede aile için ‘EvimYuvanOlsun’ dedi”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için ‘EvimYuvanOlsun’ dedi” açıklamasında bulundu.
ANKARA 26.02.2023, 21:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için ‘EvimYuvanOlsun’ dedi” açıklamasında bulundu.
Bakan Varank sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan “EvimYuvanOlsun” kampanyasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için ’EvimYuvanOlsun’ dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.