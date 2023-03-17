Bakan Kasapoğlu depremzede çiftin nikah şahidi oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Çubuk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan depremzede İlknur ve Suat Akgün çiftinin nikah şahidi oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların bir kısmı ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı öğrenci yurtlarında misafir ediliyor. Malatya’dan gelerek Çubuk Kız Öğrenci Yurdu’na yerleşen İlknur ve Suat Akgün çifti, kaldıkları yurdun konferans salonunda düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Çiftin bu mutlu gününde nikah şahitliğini ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

“Her bir yeni güne umutla yaklaşacağız”

Kıyılan nikahın ardından çifte aile cüzdanını vererek tebrik eden Bakan Kasapoğlu, “Çiftimize bir ömür boyu ve tabii ki sonrasında da dünya ve ahiret saadeti temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Tabii çok zor süreçler yaşadık. Hamdolsun yaralarımızı yine kenetlenerek, omuz omuza ve el ele vererek sarıyoruz, saracağız. Elbette hayat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da Selahattin Eyyubi Yurdumuzdaydım. Orada bir gün önce doğmuş bir bebeğimizle tanıştık. Bir yanda yeni doğan çocuklar, okula başlayan çocuklar ve diğer yanda iki arkadaşımızın mutluluğuna ortak olduk. Her bir yeni ana, her bir yeni güne umutla yaklaşacağız. Biliyorsunuz bu yurtlar bu ülkenin öğrencilerinin mekanı. Ama aynı zamanda zor anlarda bu ülkenin tüm evlatlarının yuvası oldu. Bugün de böylesine özel bir ana ev sahipliği yaptı. İnanıyorum ki tüm güzellikler ve mutluluklar onlarla olsun. Gençler bu ülkenin yarınları olarak daha aydınlık yarınlara yürüsünler” ifadelerini kullandı.

“Her şartta mutluluğa ulaşabilirsiniz”

Gelin İlknur Akgün, “Şeref duyduk. Herkesin emeği çoktu üzerimizde. Herkese çok teşekkür ederiz” derken, damat Suat Akgün ise, “Bakanımıza programa katıldığı için çok teşekkür ederiz. Güzel günümüze şahitlik ettiler ve bu ana bizi hazırladılar. Herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer gençlere umut oluruz. Hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin. Her şartta mutluluğa ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, nikahın ardından çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.