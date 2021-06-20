Babalık eğitim programını başarıyla tamamlayan Altındağlı babalar mezun oldu

Altındağ Belediyesi ile Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) ortak düzenlediği ’babalık eğitim programı’na katılan Altındağlı babalar başarıyla tamamladıkları eğitimlerinin ardından mezun oldu.

Altındağ Belediyesi ve AÇEV işbirliğiyle çocukların gelişiminin desteklenmesi için düzenlenen çevrimiçi eğitim programı tamamlandı. Programa katılan Altındağlı babalar mezuniyet belgesi almaya hak kazandı. Babaların sevincine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu. Çocuklarının elinden diplomalarını almaya hak kazanan babalar, daha sonra “Babalar Günü” kutlama programında bir araya geldi. Altındağ Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’nde kendileri için hazırlanan etkinliğe katılan Altındağlı babalar, çocuklarıyla birlikte eğlenerek vakit geçirdi.

“Katılımcı babalar büyük ilgi gösterdi ve eğitimleri hiç aksatmadı”

Mezun olan tüm babaları tebrik eden Başkan Asım Balcı “3-6 yaş ve 7-11 yaş arası çocuğu olan Altındağlı babaların oluşturduğu 3 grupla gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi eğitim programımız sona erdi. Eğitim programı 9 hafta sürdü. Katılımcı babalar büyük ilgi gösterdi ve eğitimleri hiç aksatmadı. Hepsi de sertifika almaya hak kazandı. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcı babalara çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim programına katılan babaların, öğrendiklerini ailelerine mutlaka yansıtacaklarına inanıyorum" dedi.