Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin köklerini araştıran proje

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin köklerini araştıran ve Azerbaycan düşünce tarihinin kayıt altına alındığı “Azerbaycan Düşünce Tarihi Kitap Projesi”ni hayata geçirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ülkemiz ile derin tarihi ve kültürel bağları olan ülkelerle akademik, bilimsel ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Siyasi Düşünce Tarihi başlığı altında çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede YTB, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin köklerini araştıran ve Azerbaycan düşünce tarihinin kayıt altına alındığı kalıcı bir eser eksikliğinin giderilmesi amacıyla Azerbaycan Düşünce Tarihi Kitap Projesi’ni hayata geçirdi. İki ayrı kitaptan oluşan eserin 27 Mayıs 2022 tarihinde Bakü’de düzenlenecek olan 1’inci Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali çerçevesinde tanıtımı yapılacak. Bakü Devlet Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek tanıtım programına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Elçin Babayev’in katılması bekleniyor.

Çalışmanın ayrıca içerik ve ele aldığı dönem itibarıyla literatürde çok önemli bir boşluğu dolduracağı, kardeş ve dost ülke Azerbaycan’ın tarihine ilişkin yeni çalışmaların önünü açacağı değerlendiriliyor. Bunun yanında ise eserin üniversitelerde yüksek lisans ve doktora derslerinde kaynak olarak kullanılabileceği ve YTB tarafından oluşturulan “Düşünce Tarihi Serilerine” önemli katkı sunacağı bekleniyor.

Hazırlanan kitaplar 19’uncu yüzyıl ortalarından 20’inci yüzyıl başlarına dek uzanan bir dönemi çerçeveliyor. Bu sürede gerçekleşmiş önemli olayları, evreleri ve iz bırakmış şahsiyetleri inceliyor.

Editörlüğünü Ali Asker’in yürüttüğü kitap çalışmasında farklı yazar ve akademisyenlerce yazılmış 29 makale bulunuyor. Makalelerin bir kısmı Rusça ve Azerbaycan Türkçesinden Türkçeye çevrilmiş durumda.