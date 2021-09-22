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Ayvalı Gençlik Merkezi’nde ilk kazma vuruldu

Ayvalı Mahallesi’nde 2 bin 524 metrekarelik alana inşa edilecek Ayvalı Gençlik Merkezi’nin yapımına başlandığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İçinde voleybol ve basketbol sahasından oluşan spor salonu, kütüphane, tiyatro, sinema, konferans salonları, kurs merkezleri ve otoparkın yer alacağı gençlik merkezimizin yapımına başladık” dedi.

ANKARA 22.09.2021, 10:11
Ayvalı Gençlik Merkezi’nde ilk kazma vuruldu

Ayvalı Mahallesi’nde 2 bin 524 metrekarelik alana inşa edilecek Ayvalı Gençlik Merkezi’nin yapımına başlandığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İçinde voleybol ve basketbol sahasından oluşan spor salonu, kütüphane, tiyatro, sinema, konferans salonları, kurs merkezleri ve otoparkın yer alacağı gençlik merkezimizin yapımına başladık” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Ayvalı Mahallesi’nde 2 bin 524 metrekarelik alana inşa edilecek olan 3 katlı Ayvalı Gençlik Merkezi’nin yapımı için ilk kazma vuruldu. Temel açma çalışmalarının devam ettiği proje, önümüzdeki yıl tamamlanarak hizmete açılacak.

“Spor yatırımlarımızı sürdürüyoruz”

Çocukları ve gençleri sportif ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek için ilçedeki gençlik merkezlerinin artırıldığını, bu anlamda Keçiören’in örnek bir ilçe olduğunu kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini olumlu faaliyetlere yönlendirmek için spor yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde belediyemize ait halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Ayvalı Mahallemize inşa ettiğimiz gençlik merkezimizde bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Şehrimize yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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