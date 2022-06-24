Aydınlıkevler Mahallesi sağlık merkezine kavuştu

Altındağ Belediyesi tarafından Aydınlıkevler Mahallesi İstinye Sokak’ta yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi açıldı.

Mahalle sakinleri özlemle bekledikleri Aile Sağlığı Merkezi’ne kavuştu. İstinye Sokak’ta açılışı yapılan merkez, vatandaşların beğenisini topladı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Ankara Vali Yardımcıları Osman Akbaş ve Namık Kemal Nazlı, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve çok sayıda vatandaş katıldı. 6 doktorun görev yapacağı Aile Sağlığı Merkezi, 20 bine yakın vatandaşa hizmet verecek.

“Çok önemli bir ihtiyaçtı”

Aydınlıkevler Mahallesi’nin çok önemli bir sorununu çözüme kavuşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Balcı, “Aile Sağlığı Merkezi, bu bölge için çok önemli bir ihtiyaçtı. Söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizin tüm mahalle sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, görev yapacak değerli sağlık çalışanlarımıza ise başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte açılış kurdelesini kesen heyet, daha sonra merkezde incelemelerde bulundu.