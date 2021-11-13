ATO’dan “Seymenlik” geleneğinin unutulmaması için proje

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle ATO İDEA koordinatörlüğünde, Seymenlik kültürünü yaşatmak ve salgın sürecinden olumsuz etkilenen kültür ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren 105 sanatçıya destek olmak amacıyla “Hep Birlikte Müzikle” projesini hayata geçirdi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle ATO İDEA koordinatörlüğünde, başkentin tarihi geçmişinde önemli bir yere sahip olan Seymenlik kültürünü yaşatmak ve salgın sürecinden olumsuz etkilenen kültür ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren 105 sanatçıya destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Hep Birlikte Müzikle” Projesi’nin açılış programı ATO Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin açılış konuşmalarını yaptığı programa Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar ile ATO Komite ve Meclis Üyeleri katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı konuşmada “Ankara Efesi” ve “Ankara Yiğidi” olarak da bilinen Seymenliğin 6. yüzyıl Oğuz Türkleri’nden kalan bir kültür mirası olduğunu ve Ahilik teşkilatının askeri kanadını oluşturduğunu belirterek “Ticaret ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra sosyal ve kültürel projeleri de hayata geçirerek şehrimizin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz.”

Seymenliğin cömertlik, mertlik ve bilgelik temellerine dayanan bir kültür hazinesi olduğunu dile getiren Baran, Ankara Ticaret Odası olarak bu geleneği devam ettirmek, yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmakla ilgili bir görev edindiklerini kaydetti.

Baran, 1,5 yıllık pandemi sürecinde özellikle hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren sektörlerin zor bir dönemden geçtiğini belirterek bunların içinde kültür ve eğlence sektörünün de bulunduğunu söyledi. Baran, proje ile bu sektördeki sanatçılara da destek sağlamak istediklerini belirtti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara da ATO 30 No’lu Doğal Taş, Merkez ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, Ankara Desen Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Proje Sanat Yönetmeni Barış Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Kamil Gündiyer’e hediye takdim etti.

“Hep Birlikte Müzikle” projesi kapsamında Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen ilk konserin ardından diğer iki konser, 17 Kasım’da Ankara Kent Konseyi’nde ve 24 Kasım’da Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yapılacak.