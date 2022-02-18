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ATO, ortaöğretim kurumlarını Eko İklim Zirvesi’ne davet etti

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen toplantıda Ankara’daki özel eğitim-öğretim kurumlarına “Eko İklim Zirvesi” tanıtılarak, okullar zirveye davet edildi.

ANKARA 18.02.2022, 12:52
ATO, ortaöğretim kurumlarını Eko İklim Zirvesi’ne davet etti

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen toplantıda Ankara’daki özel eğitim-öğretim kurumlarına “Eko İklim Zirvesi” tanıtılarak, okullar zirveye davet edildi.

ATO öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek "Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ne Başkent’teki üniversitelerin ardından şimdi de özel eğitim-öğretim kurumları davet edildi. Zirve hakkında kurum temsilcilerine bilgi veren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, iklim değişikliğinin sorumluluklarının doğru bir şekilde çizilmesinin önemini vurgulayarak, “İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın ortaya çıkardığı sorunları doğru tespit ederek, çözüme zaman kaybetmeden ve hızla ilerlemeliyiz” dedi.

Baran, iklim değişikliğinin ticaretten sanayiye, ekonomiden eğitime, çevreden ve doğadan evlere kadar her alanın konusu olduğunu belirterek, “Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı, küresel bir çerçevede yeni ve sürdürülebilir bir dönüşümün de temellerini oluşturuyor. Önümüze tarihi fırsatlar sunan yeşil dönüşüm sürecine ayak uyduramadığımız takdirde ilave ekonomik maliyetlerin yanında yarınlarımızın tehdidi ile de karşı karşıya kalacağız. Bu noktada bir gelecek borçlu olduğumuz gençlerimizle birlikte Zirve’de yer alarak, iklim değişikliğini birlikte ele almak istiyoruz” diye konuştu.

“Gençlerimizin iklim elçileri olmasını arzu ediyoruz”

ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Yılmaz da yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde iklim değişikliği konusu gündemde iken Türkiye’de yeni neslin de yer alacağı bu zirvede konuyu ele almak istediklerini dile getirdi. Genç neslin yüzde 94 farkındalıkla iklim değişikliği konusunda bilinçli olduğunu ifade eden Yılmaz, “Dünyanın müşterek olduğu ve gelecek 100 yılın evrensel konusu olan iklim değişikliği üzerinden ticaret hayatını ve gençlerin geleceğini zirvede bir araya getirme düşüncesindeyiz. Doğal kaynaklarımızı doğru kullanarak üretimi yeşil eksenli yapabildiğimiz takdirde hem ticaretimizi geliştirip, rekabet gücümüzü arttırabileceğimizi hem de sağlık maliyetlerini azaltabileceğimizi düşünüyoruz. Bu hikayeyi ortaöğretime taşıma arzumuz, duyarlılığın en çok olduğu kesimin bu etkileşimin içinde olmasını istememizden kaynaklanıyor. Bir farkındalık alanı oluşturarak gençlerimizin bu zirvede iklim elçileri olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, pandemi önlemleri nedeniyle zirveye katılan gençlerin sayısının sınırlı olacağını ifade ederek, bu süreçte okullarda iklim değişikliği konusunun konuşulabileceğini de söyledi. Yılmaz, “Zirve tarihlerinde iklim bilinci için gençlerimizi okullarda iklim kampına alalım” diye konuştu.

ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, ATO’nun 61 No’lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdülkadir Cesur, Komite Üyesi Abidin Memili, Herkes İçin Eşitlik ve Liderlik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sevinç Atabay, Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Başkanı Ahmet Akça, Başkan Yardımcısı Ömer Günaydın, Ankara Başkanı Ayhan Çetinkaya, Ankara Eğitim Platformu (AEP) Başkanı Mirkan Aydın, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkan Yardımcısı Metin Özer, Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKUR-BİR) Ankara Temsilcisi Hidayet Doğan ile Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Ankara Başkanı Mehmet Yüksel katıldı.

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