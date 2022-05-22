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ATO heyeti, Ankara’nın sağlık turizmi için Amsterdam’da

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO Heyeti, HİSER Projesiyle Amsterdam Sağlık Turizm Fuarı’na katıldı.

ANKARA 22.05.2022, 12:08
ATO heyeti, Ankara’nın sağlık turizmi için Amsterdam’da

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO Heyeti, HİSER Projesiyle Amsterdam Sağlık Turizm Fuarı’na katıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ekinci ve Mehmet Fatih Çetinkaya, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç ve ATO 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Belgin Sağdıç ile birlikte Ticaret Bakanlığı destekli TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi ile ALZ Grup işbirliğinde Hollanda’da düzenlenen Sağlık Turizm Fuarı’na katıldı.

Amsterdam’da bir otelde düzenlenen fuarın açılış töreni Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, ATO Başkanı Gürsel Baran, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, iştirakiyle gerçekleşti.

Ankara Ticaret Odası’nın, Ticaret Bakanlığı destekleri ve ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu organizasyonuyla gerçekleştirdiği “Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması Projesi”ni (HİSER) tanıtmak üzere stant açtığı fuarda, Türkiye’den 56 hastane ve sağlık kuruluşu yer aldı. Açılış töreninin ardından ATO Başkanı Baran, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serteser ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Bulut ile birlikte stantları ziyaret etti.

“Başkentimizin en büyük payı alabilmesi için çalışıyoruz”

Başkent’in sağlık turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkartarak, Türkiye’nin döviz gelirine katkı sağlayacak HİSER Projesi’nin tanıtımı konusunda yol açmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Baran, sağlık turizminin son yıllarda dünyanın da çok önem verdiği bir turizm çeşidi olduğunu söyledi. Sağlık hizmetleriyle, doktor sayısıyla, özel ve kamu hastaneleriyle Ankara’nın sağlık turizmi açısından dünyanın cazibe merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Baran, “Sağlık sektörü için önemli olduğu kadar medikal sektörü açısından da Ankara, en iddialı kentlerden biri. Yatak kapasitesi ve doktor sayısı açısından Ankara, ülkemizde ikinci sırada yer alıyor. Bu proje ile birlikte Başkent’in avantajlı olduğu alanları tespit ederek bir yol haritası oluşturduk ve tanıtım faaliyetlerine başladık. Özellikle Ankara için sağlık turizminin katma değerli turizm gelirlerinin artırılması bakımından en önemli avantaj noktası olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

ATO Başkanı Baran, TOBB Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz’e Türkiye’nin sağlık turizminin yurtdışında tanıtımına yönelik öncülük ettiği fuar nedeniyle teşekkür etti.

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