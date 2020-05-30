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ATO Başkanı Baran’dan, yeni normale geçiş için vatandaşlara çağrı

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL BARAN, MART AYI ORTALARINDAN BU YANA KAPALI OLAN İŞLETMELERİN 1 HAZİRAN İTİBARİYLE FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAĞINI ANIMSATARAK, "ZOR GÜNLER GEÇİRDİK, YENİDEN TOPARLANMAK ZAMAN ALACAK. BAŞKENTTEKİ TÜM VATANDAŞLARIMIZI, TİCARET HAYATININ İÇİNDEKİ ÜYELERİMİZLE DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUM. SOSYAL MESAFE, MASKE VE HİJYEN KURALLARINA UYARAK HAYATA KARIŞALIM, EKONOMİYE CAN OLALIM" DEDİ.

ATO Başkanı Baran’dan, yeni normale geçiş için vatandaşlara çağrı

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL BARAN, MART AYI ORTALARINDAN BU YANA KAPALI OLAN İŞLETMELERİN 1 HAZİRAN İTİBARİYLE FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAĞINI ANIMSATARAK, "ZOR GÜNLER GEÇİRDİK, YENİDEN TOPARLANMAK ZAMAN ALACAK. BAŞKENTTEKİ TÜM VATANDAŞLARIMIZI, TİCARET HAYATININ İÇİNDEKİ ÜYELERİMİZLE DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUM. SOSYAL MESAFE, MASKE VE HİJYEN KURALLARINA UYARAK HAYATA KARIŞALIM, EKONOMİYE CAN OLALIM" DEDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:18
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ATO Başkanı Baran’dan, yeni normale geçiş için vatandaşlara çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Mart ayı ortalarından bu yana kapalı olan işletmelerin 1 Haziran itibariyle faaliyetlerine başlayacağını anımsatarak, "Zor günler geçirdik, yeniden toparlanmak zaman alacak. Başkentteki tüm vatandaşlarımızı, ticaret hayatının içindeki üyelerimizle dayanışmaya davet ediyorum. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak hayata karışalım, ekonomiye can olalım" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte 1 Haziran tarihinden itibaren seyahat kısıtlamasının kaldırılacağını, restoran, lokanta, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerinin faaliyete geçeceğini, müze ve ören yerleri, spor tesisleri, yüzme havuzları, kaplıca, sürücü kursları ve diğer kursların açılacağını, etkinlikler ve konserlerin başlayacağını hatırlattı. Uzun süredir kapalı kalan işletmelerin ticaretlerini sürdürebilmelerinin istihdamın devamı ve ekonominin ivme kazanması için önemli olduğunu kaydeden Baran, "Yeni normalleşme sürecinde de hijyen tedbirlerine uyarak ertelediğimiz alışverişlerimizi yapalım, sosyal hayatımızı sürdürelim" ifadesini kullandı.

Korona virüs salgını nedeniyle evde geçirilen karantina günlerinde yemek, düğün, kutlama, davet, toplantı, spor etkinlikleri, eğitici faaliyetler, sosyal ve kültürel aktiviteler ile alışverişe ara verilmesinin birçok sektörü zora soktuğunu kaydeden Baran, salgının bireyler üzerindeki olumsuz psikolojik ve sosyolojik etkilerinin giderilmesi açısında da normale geçişin önemli olduğunu ifade etti. Pandeminin gerek bireyler gerek tüccarlar gerekse ticaret ve ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi açısından yeni normale geçişte ticaretin her kesim tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Baran, "Tedbiri elden bırakmadan ticarete devam etmeliyiz. Salgının ne sağlığımıza ne de ekonomimize zarar vermesine izin vermemeliyiz. Zor günler geçirdik, yeniden toparlanmak zaman alacak. Başkentteki tüm vatandaşlarımızı, ticaret hayatının içindeki üyelerimizle dayanışmaya davet ediyorum. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak hayata karışalım, ekonomiye can olalım" dedi.

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