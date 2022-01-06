ATO Başkanı Baran’dan Otonomi’ye ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkentteki araç ticaretinin merkezi olarak adlandırılan Otonomi’yi ziyaret etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Üyeleriyle Birlikte, Ankara Otonomi Oto Galericiler Sitesi’ni ziyaret ederek, Otonomi’de faaliyet gösteren tacirleri ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Otonomi’nin faaliyete geçmesinden bu yana araç ticaretinde önemli bir merkez haline geldiğini kaydeden Baran, Esenboğa Havalimanı’nın yanı sıra Otonomi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile birlikte Akyurt bölgesinin canlandığını ve bölge trafiğinin hareketlendiğini söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Ankara şehir merkezinden Akyurt’a yapılacak Uluslararası Fuar Alanı’na, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük otomotiv ve ticaret merkezi olan Otonomi’ye ve Esenboğa Havalimanı’na kadar hizmet verecek bir metro ulaşım hattı projesine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Otonomi ve Esenboğa Havalimanı her gün binlerce insanımıza hizmet ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitemizin kampüsü bu bölgede. Fuar alanı tamamlandığında trafiğe giren kişi sayısı katlanarak artacak. Kızılay’dan Esenboğa Havalimanı güzergahında metro hattının bulunmayışı Ankara’nın ticaret ve turizminin gelişimini yavaşlatıyor” dedi.

Toplantıda konuşan Otonomi Başkanı Aydın Erkoç da sektör hakkında bilgi verdi. Otomobil satışlarının, yetki belgeli işletmelerce sürdürülmesinin sektörün düzeni ve kayıtdışılığın önlenmesi açısından önemli olduğunu söyleyerek, “Yetkisiz galeri kalmasın” ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde Baran’a ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve ATO Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.