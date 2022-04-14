ATO Başkanı Baran’dan Koç Holding’e “Başkent’e yatırım teşekkürü”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Koç Holding’in Ankara’da kurmayı planladığı batarya üretim tesisi yatırımının başkent ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Koç Holding’in Ankara’da kurmayı planladığı batarya üretim tesisi yatırımının Başkent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek “Başkent ekonomisi, yatırımla, ticaretle, turizmle sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ediyor” dedi.

ATO Başkanı Baran, Koç Holding’in Ford Motor ve Güney Koreli batarya üreticisi SK On ile Ankara’da kuracağı batarya üretim tesisi yatırımını yazılı bir açıklama yaparak değerlendirdi.

Ankara’nın, son 15 yılda sanayide ve ticarette büyük mesafeler kat ettiğini belirten Baran, Başkent’te özellikle son yıllarda yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimine yönelik yatırımların arttığına işaret etti. Koç Holding’in kurmayı planladığı batarya üretim tesisinin Başkent ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Baran, “Otomotivde elektrikli araçlara dönüşümün hız kazandığı bu süreçte Koç Holding’in batarya üretimine yönelik yaptığı bu yatırım hem ülkemiz hem de Başkentimiz için çok kıymetli. Avrupa’da satılan üç otomobilden biri elektrikli modellerden oluşuyor. Başkentimizin ihracatını da istihdamını da ülkemizin küresel rekabet gücünü de arttıracak bir yatırım” diye konuştu.

Pandemi ve ardından yaşanan Rusya ve Ukrayna Savaşı’nın ülkelerin ekonomik olarak kendi kendine yetebilmesinin önemini daha fazla ortaya çıkardığını belirten Baran, Türkiye’nin bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve öngörülü yönetimiyle diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını söyledi. Türkiye’nin yaptığı yatırımlarla, dinamik üretim kabiliyetiyle ve genç nüfusuyla avantajlı olduğunu aktaran Baran, “Son yıllarda yaşanan gelişmeler Türkiye’nin dünyanın üretim, tedarik ve lojistik merkezi olarak konumlanabileceğini gösterdi. Bu süreçte savunma ve medikal sanayi başta olmak üzere yüksek teknolojiye dayalı sanayi yatırımları ile dünyanın üssü haline gelebiliriz” ifadelerine yer verdi.

Baran, bugüne kadar Ankara’nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlamış Koç Grubu’na Başkent’e kazandıracakları bu yeni yatırımdan dolayı teşekkür etti.