ATO Başkanı Baran’dan "Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü" mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yılını kutlayarak, “27 Aralık, Atatürk’ün Ankara’ya ayak bastığı günün adıdır. O gün İstiklal Mücadelesi’nin merkezi olan Ankara’nın iş dünyası olarak, aynı mücadeleyi ekonomi cephesinde sürdürmeye, birlik ve beraberlik içinde ülkemizin kalkınma ve ilerlemesine katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yılını bir mesaj yayımlayarak kutladı. Baran mesajında, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin, Türk milletinin yeniden doğuşunun tarihi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ankara; taşıyla, toprağıyla ve en önemlisi insanıyla çok kıymetli ve bereketli bir şehir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 103 yıl önce Ankara’yı Milli Mücadele’ye merkez seçmesini sağlayan mücadele ruhu hala Ankaralıların kalbinde yaşıyor ve nesilden nesile aktarılıyor. 27 Aralık, Atatürk’ün Ankara’ya ayak bastığı günün adıdır. O gün İstiklal Mücadelesi’nin merkezi olan Ankara’nın iş dünyası olarak, aynı mücadeleyi ekonomi cephesinde sürdürmeye, birlik ve beraberlik içinde ülkemizin kalkınma ve ilerlemesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Türk milletinin İstiklal Mücadelesi’nin sembolü haline gelen 27 Aralık’ı gururla kutluyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara’ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."