ATO Başkanı Baran’dan 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü mesajı
ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ’NÜN 15 TEMMUZ 2016’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN TÜRKİYE’DE BİR DÖNÜM NOKTASI OLDUĞUNU BELİRTEREK “15 TEMMUZ GECESİ YAPILAN İHANET DE MİLLETİMİZİN YAZDIĞI KAHRAMANCA DESTAN DA HAFIZLARIMIZDA TAPTAZE DURUYOR. BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE KARARLI ADIMLARLA YÜRÜRKEN HAİNLİKLERİ DE KAHRAMANLIKLARI DA ASLA UNUTMAYACAĞIZ” DEDİ.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin Türkiye’de bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “15 Temmuz gecesi yapılan ihanet de milletimizin yazdığı kahramanca destan da hafızlarımızda taptaze duruyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürürken hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız” dedi.
ATO Başkanı Baran, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin kahramanca bir direniş sergilediğini hatırlatan Baran, “Türk Milleti 15 Temmuz’da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.” dedi
15 Temmuz hainlerinin demokrasimizle birlikte ekonomimizi de hedef aldığını ifade eden Baran, “15 Temmuz’da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. Milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız” dedi.
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