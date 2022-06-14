ATO Başkanı Baran kira artışlarındaki üst sınırın işyerleri için de uygulanmasını talep etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Bu nedenle üyelerimizin işyeri kira artışlarına geçici süreyle üst sınır talebi enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, 1 Temmuz’da uygulanmaya başlayacak kira artış sınırının ATO üyelerinin işyerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi talebini dile getirdi. Türkiye’nin kur-faiz-enflasyon sınanmasından geçtiğini kaydeden Baran, hükümetin süreci en kısa zamanda ve sıkıntısız biçimde atlatmaya yönelik tedbirler hayata geçirdiğini kaydetti. Konut kiralarındaki artışın sınırlandırılmasının kamuoyunda olumlu karşılandığına dikkat çeken Baran, “Üyelerimiz benzer uygulamanın işyerleri için de hayata geçirilmesi talebini dile getiriyor” dedi.

Reel sektörün işletmelerin maliyet yükünü fiyatlara yansıtmamaya gayret gösterdiğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

“Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. Bu nedenle üyelerimizin işyeri kira artışlarına geçici süreyle üst sınır talebi enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir. Mülk sahibi olan üyelerimizin kira artışlarının sınırlandırılması durumunda sıkıntıları olabileceği de ayrı bir gerçektir. Buradan çıkacak sonuçların tüm ülkeyi etkileyeceği dikkate alındığında bu fedakârlığın önemli bir gerekçesi olduğu kabul edilebilir. Dünya ve ülke ekonomisinin çeşitli zorluklarla test edildiği bu dönemde, Anadolu merkezli Ahilik kültürünün yaşama yansıttığı incelikleri koruyup, sürdürmeli, mülk sahiplerimizle, kiracılarımızla, çalışanlarımızla birlikte bu süreci dayanışmayla atlatmalıyız.”