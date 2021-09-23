ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kızılay Metro Çarşısı işletmecilerinin sorunlarını dinledi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO 2 No’lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Meslek Komitesi üyeleri ile Kızılay Metro Çarşısı’nda faaliyet gösteren üyelerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, ATO’da gerçekleşen sektörel istişare toplantısında Ankara Ticaret Odası’na bağlı 67 meslek komitesi ve bu komitelere kayıtlı üyelerinin sorunlarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Ankara Ticaret Odası olarak kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde üyelerimizin hak ve menfaatlerini savunuyoruz. Komitelerimiz aracılığıyla çözüm önerilerimizi ortaya koyup, konunun takipçisi oluyoruz” diye konuştu.

Kızılay bölgesinde bulunan ATO üyelerinin Gezi Parkı eylemleri, 15 Temmuz darbe girişimi, Ankara Kızılay bombalı saldırı ve son olarak da korona virüs pandemisi nedeniyle üst üste zor günler yaşadığını kaydeden Yılmaz, “Ticaretin devamı için üyelerimizin yanındayız. Bulundukları bölgelerde sorunlarını ve çözüm önerilerini en iyi kendileri biliyorlar. Bağlı bulundukları Komiteler aracılığıyla bizlere ilettikleri sorunları takip ediyoruz” dedi.

“Yerel değerler taşıyan markaların korunması çok önemli”

Ankara’nın dünya çapında bir turizm destinasyonu haline gelmesi sürecinde ticari markaların ve markalaşmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, “Dünyanın iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle küresel köye dönüştüğü bir dönemde ticaret ve turizmi geliştirmek ve istihdamı artırmak için yerel değerler taşıyan markaların korunması çok önemli” diye konuştu.

“Kızılay bölgesi hak ettiği değere kavuşamadı”

Belediye mülklerinde kiracı olarak faaliyet sürdüren işletmelerin kira artışı ve diğer konularda kamu kurumlarını emsal alması gerektiğine de vurgu yapan Yılmaz, “Kızılay bölgesi hak ettiği değere kavuşamadı. Başkentlilerin ve turistlerin ziyaret edip zaman geçirebildiği, alışveriş yaptığı bir merkez haline gelmesi için bu bölgenin özellikle de Kızılay Metro Çarşısı’nın bir kültür merkezi haline dönüştürülmesi gerekir. Bu dönüşüm Kızılay’ın kan kaybetmesini engelleyeceği gibi, metro yolcu sayısını da artırır” ifadelerini kullandı.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın başkanlık ettiği istişare toplantısına ATO 2 No’lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Meslek Komitesi Meclis Üyesi Osman Nuri Baybaş, Komite Üyeleri Ali Yalçın ve Erol Kurt, Kızılay Metro İstasyonu Çarşısı temsilcileri Recep Yavuz ve Hakan Salur katıldı. Yavuz ve Salur toplantıda, çarşı işletmelerinin gündeminde yer alan sorunları aktardı.