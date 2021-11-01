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ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Glasgow’da ATO ve Ankara Kent Konseyi’ni temsil edecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İskoçya’nın Glasgow şehrinde başlayacak COP26 İklim Zirvesi’nde ATO ve Ankara Kent Konseyi’ni (AKK) temsil edecek. 3 Kasım tarihinde Zirve’de bir konuşma yapacak olan Yılmaz, Ankara’da çevre konusunda yapılan çalışmaları anlatacak.

ANKARA 01.11.2021, 10:58
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Glasgow’da ATO ve Ankara Kent Konseyi’ni temsil edecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İskoçya’nın Glasgow şehrinde başlayacak COP26 İklim Zirvesi’nde ATO ve Ankara Kent Konseyi’ni (AKK) temsil edecek. 3 Kasım tarihinde Zirve’de bir konuşma yapacak olan Yılmaz, Ankara’da çevre konusunda yapılan çalışmaları anlatacak.

Ankara Ticaret Odası’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın bu yıl (COP26) Glasgow’da 197 ülkeden 140 liderin katılımıyla başladığı belirtildi. ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, ATO ve AKK’yı temsilen yapacağı konuşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin önüne geçmek için gerek ATO gerekse AKK olarak Ankara’da yürüttükleri çalışmaları aktaracak.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Glasgow’a henüz iklim değişikliğinin bahsedilmediği 500 yıl önce çevre konusunda kanunname hazırlayan bir coğrafyadan gittiğini belirterek, “Glasgow’da bugünümüzü ve yarınımızı tehdit eden iklim değişikliğine karşı ortak akılla mücadeleye inandığımızı ifade edeceğiz. Temsil ettiğimiz toprakların kültürünün emanet aldığımız doğaya bakıp güzelleştirmek üzerine kurulu olduğunu anlatacağız ve yükümlülüklerini yerine getirmek isteyenlerin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyeceğiz” dedi. Yılmaz, 5 bin yıldır onlarca medeniyete yurt olmuş, 6 milyon nüfusa sahip, Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı Ankara’yı konferansta temsil edeceklerini kaydederek, “Ankara Ticaret Odası’nın, 160 bin üyesi ve 1,5 milyon işgücüyle karbon salınımıyla mücadelede etkin bir rol üstlenme kararlılığında olduğunu vurgulayacağız” dedi. Yılmaz, gelişmiş ülkelerin üretimlerinin iklim değişikliğindeki rolünün büyük olduğunu belirterek, önlenmesi konusunda da rol üstlenmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Yılmaz, konferansta, AKK olarak kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vereceğini de bildirdi.

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