Atatürk’ün Ankara’ya gelişi Yenimahalle’de kutlandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ev sahipliği yaptığı programda bir konuşma gerçekleştirdi.

"Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eder"

Gecede Başkentlilere seslenen Başkan Yaşar, "Cumhuriyet’in kuruluşunda Ankaralılar, Atatürk’ü Dikmen sırtlarında Seğmenlerle karşılamıştır. Ankara, diğer dünya başkentlerine göre çok önemli bir özelliğe sahiptir. Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eder. Ankara yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir şehir olmuştur. Cumhuriyetimizin simgesi, bağımsızlığımızın sembolü olan Ankara, sonsuza kadar Başkentimiz olarak kalacaktır. Bugün hangi konumdaysak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz" dedi.

"19’dan Çok Önce, 23’ten Sonsuza

Konuşmanın ardından "19’dan Çok Önce, 23’ten Sonsuza" isimli senfonik gösteri izleyenleri büyülerken, şanlı tarihte de yolculuğa çıkarttı. Büyük kurtuluş ve kuruluşun tarihsel yolculuğu; Şef İlker Aşıcı yönetiminde, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde, Devlet Tiyatroları Sanatçısı Müzisyen Boğaçhan Sözmen’in sunumuyla marşlar ve türkülerle harmanlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 öncesinden Cumhuriyet’in kuruluş tarihine kadar olan yaşadığı sürecin ortaya konulduğu programda, Ata’nın Cumhuriyet’i nasıl adım adım tasarladığı ve yeni devletin kimlere ve nelere rağmen kurulduğu anlatıldı. Gösteride özgün bestelerin yanı sıra; Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir Marşı, İzmir’in Kavakları, Kimseye Etmem Şikayet ve Benden Selam Olsun Bolu Beyi’ne gibi dönem şarkıları da seslendirildi.

Gecenin sonunda Gençlik Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyen katılımcılar, ekibi ayakta alkışladı. Şef Aşıcı’ya ve Sözmen’e çiçek takdim eden Yaşar, "İşte bu ülke böyle kurtuldu, böyle kuruldu. Biz de Cumhuriyet’e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hep birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

Programa CHP Ankara Milletvekilleri Servet Ünsal, Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.