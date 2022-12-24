Atatürk ve Ankara sergisi açıldı

Ankara’nın Altındağ ilçesi yepyeni bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya geliş yıldönümü çerçevesinde, “Atatürk ve Ankara” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Altındağ’da yepyeni bir sergi kapılarını sanatseverlere açtı. Hacettepe Mahallesi Fener Sokak’ta bulunan Güneş Sanat Galerisi’nde beğeniye sunulan “Atatürk ve Ankara” konulu fotoğraf sergisi, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Sergi, 31 Aralık tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

“Ankara demek, Altındağ demek”

27 Aralık tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geliş tarihi olduğunu hatırlatan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ankara demek, Altındağ demektir. Bu özel gün çerçevesinde açılışını yaptığımız sergi, Atatürk’ün Ankara’da çekilen çok güzel fotoğraflarını ve birbirinden değerli Ankara fotoğraflarını sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Bu anlamlı sergiyi ziyaret etmek isteyen herkesi Güneş Sanat Galerisi’ne bekliyoruz” dedi.

Başkan Balcı, "Altındağ kültür ve sanatın da kalbi. Sanatın ve sanatçının yanındayız, daima da yanında olacağız" ifadelerini kullandı.