Atatürk ebediyete intikalinin 83. yılında Mamak’ta anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Mamak’ta törenle anıldı.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen anma törenine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşuyla başlayan program, daha sonra Atatürk’ün hayatını konu alan barkovizyon gösterisi, öğrencilerin “Sonsuza Dek Atatürk” adlı şiirsel dinletisi ve müzikal gösterimiyle devam etti.

Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır” sözüne atıfta bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Devlet ve millet olarak Atatürk’ün ’En Büyük Eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp; onun fikirleri ışığında çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere getireceğiz. Bugün bizlere düşen görev, Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının bin bir zorlukla inşa ettiği eserine sahip çıkmak ve bu eseri gelecek nesillere tertemiz bırakabilmektir. Geçmişten günümüze kadar vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbeti içmeye koşan bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.