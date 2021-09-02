ASO Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i ziyaret etti

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette mesleki ve teknik eğitim konusu detayları ile ele alındı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO’nun mesleki ve teknik eğitim konusundaki çalışmalarını Bakan Özer’in çok yakından takip ettiğini belirterek, bu alanı çok yakından bilen ve bu konuda emek vermiş bir bakanın mesleki ve teknik eğitim için önemli bir şans olduğunu ifade etti.

Mesleki ve teknik eğitimde kariyer basamaklarının planlanmasının mesleği cazibesini artıracağını da aktaran Özdebir, "Mesleki ve teknik eğitim konusunda son dönemde önemli adımlar atıldı. Ama daha yapmamız gereken şeyler var" dedi.

ASO Başkanı Özdebir, eğitimde en önemli unsurun öğretmen olduğuna da dikkat çekerek, özellikle mesleki ve teknik eğitimde öğretmenlerin gelişen teknolojiye göre kendilerini güncellemelerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Özdebir, tüm Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimde görev alan öğretmenlerin hizmet içi eğitimini ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) olarak yapabileceklerini Bakan Özer’e aktardı. Ziyarette ASO Başkan Yardımcısı ve 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç da bölgede yapımını sürdürdükleri meslek lisesi hakkında bilgi verdi.

Bakan Özer ise ASO’nun mesleki teknik eğitimle ilgili çalışmalarını çok önemli bulduğunu ve Türkiye’ye örnek projeler ortaya koyduğunu ifade etti. Eğitim alanında Türkiye’nin çözülemeyecek bir problemi olmadığını belirten Özer, eğitimde 3 ana noktaya odaklanacağını ifade ederek, bunların temel eğitim, mesleki eğitim ve öğretmen eğitimi olduğunu aktardı.