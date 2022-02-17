ASKİ’den suda kayıp kaçağa anında müdahale

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’te ilk kez yeni ve modern yöntemler kullanarak kayıp ve kaçakla mücadele çalışması başlattı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, ‘çağın en büyük sorunu’ olarak nitelendirilen kuraklık tehlikesine karşı Başkent’in içme suyunu güven altına almak amacıyla kayıp ve kaçakla mücadelesinden taviz vermiyor. Altyapı yenileme çalışmalarından çeşitli su tasarruf yöntemlerine ve su kayıplarının tespitine kadar pek çok yöntemle etkin mücadelesini sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, teknolojik yenilikleri de yakından takip ediyor. ASKİ, Türkiye’de ilk kez ‘Sızıntı Yönetim Danışmanlığı ve Teknoloji Araştırma Projesi’ ile kayıp ve kaçakla mücadeleye anlık müdahale imkanı sağlayan yeni bir uygulama başlattı.

‘Nesnelerin interneti’ ile anında müdahale

Proje kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek herhangi bir sızıntı durumunun oluşması, yerinin tespiti ve en kısa sürede müdahalesine imkan tanıyan NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) adı verilen ve ‘nesnelerin interneti’ özelliğine sahip gürültü kaydedici cihazların entegrasyon çalışmalarına başlandı. Türkiye’de bir ilk olan ve son teknolojiye sahip akustik sensör, basınç sensörü ve debimetre ölçüm cihazları kullanılarak yürütülen çalışma Ankara genelinde yaygınlaştırılarak, şehir şebeke suyundaki fiziki kayıpların minimuma indirilmesi planlanıyor.

İlk uygulama Sincan’da

Pilot bölge olarak Sincan Ertuğrulgazi Mahallesi’nde başlanan uygulamayı yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Ankara içme suyu şebekesinde önemli bir kurulum gerçekleştiriyoruz. Şebeke üzerindeki vanalara yerleştirdiğimiz gürültü kaydediciler ile su sızıntılarını merkezden denetleyebilecek ve çok daha hızlı müdahale edebileceğiz” dedi.

Bu sistemin çok yeni bir teknoloji olduğunu ve ‘nesnelerin interneti’ özelliğine sahip cihazların kullanımının da Türkiye’de ilk kez Ankara’da başladığına dikkat çeken Öztürk, şu bilgileri verdi:

“Bu cihazların kullanımı ülkemizde ilk kez Başkentimizde gerçekleşmiş oluyor. Buradan edindiğimiz deneyim doğrultusunda Ankara içme suyu sisteminin geri kalanında benzer uygulamalarımız olacak. Bu sayede içme suyu şebekemizdeki fiziki kaçakları kısa sürede tespit edip yine nokta atışıyla anında müdahale etme olanağı yakalamış olacağız.”

Ertuğrulgazi Mahallesi’nde belirlenen 10 ayrı noktaya yerleştirilen cihazlar sayesinde iki ayrı noktada meydana gelen sızıntının tespit edildiğini ve müdahalenin gerçekleştirildiğini anlatan Öztürk, “Pilot uygulamada bile iki ayrı sızıntının yerini noktasal olarak tespit ederek müdahale ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Akıllı cihazla önce sızıntı tespiti, sonra merkeze bildirim

Pilot bölge olan Sincan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde alt bölge olarak belirlenen 10 noktaya yerleştirilen cihazlarla yapılan çalışmanın sonucunda 6 ayrı arızanın tespit edildiğini ifade eden ASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül de, “Gürültünün geldiği tespit edilen 6 noktada arızanın olduğu belirlendi ve derhal müdahale edildi. Müdahaleyi gerçekleştiren bölge müdürlüğümüz, arızanın yerinin noktasal olarak tespit edilmesi sonucu daha hızlı ve yerinde müdahaleyi yapmış oldu” diyerek projeyle başarılı sonuç aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 25 bin kilometrekarelik Başkent genelinde yerin altında oluşan bir sızıntının yerinin tespiti ve anında müdahalesine imkan tanıyan yöntem sayesinde kentte su tasarrufu sağlanarak kaçağın engellenmesinin de önüne geçilecek.