ASKİ’den Gölbaşı’nın Oyaca ve İkizce mahallelerine kesintisiz içme suyu müjdesi

ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinin Oyaca ve İkizce mahallelerinin içme suyu sorununu kalıcı olarak çözdü. Suya erişimin bugüne kadar daha çok tankerle sağlandığı mahalleler, Gökçehöyük Terfi İstasyonu’nun devreye girmesiyle sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’nın yıllar içinde biriken içme suyu ve altyapı problemlerine tek tek neşter vuruyor. Son olarak yaklaşık 2 yıl önce imalatı tamamlanmasına rağmen elektriksel ve mekanik sorunlar nedeniyle devreye alınamayan Gökçehöyük Terfi İstasyonu’nu sisteme entegre eden ASKİ Genel Müdürlüğü bu sayede Gölbaşı ilçesinde 200 hanenin yer aldığı İkizce ve 2 bin 500 kişinin yaşadığı Oyaca Mahallelerini sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

Yıllardır yaşanan sorun çözüldü

Gökçehöyük Terfi İstasyonu’nun devreye alınmasının ardından ilk etapta İkizce Mahallesi’nde yapılan ancak kullanılmayan depoya da su akışı sağlanmış oldu. ASKİ ekipleri pompa ile Oyaca Mahallesi’ne istasyondan su akışı sağlayarak her 2 mahallenin yıldır yaşadığı içme suyu sorununu kalıcı olarak çözdü. İkizce Mahallesi’nde atıl durumda olan 3 bin metreküp kapasiteli su deposunda incelemelerde bulunan Gölbaşı ASKİ Bölge Müdürü Alper Çelik, İkizce ve Oyaca mahallelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının şu ana kadar dağdan gelen kaynak suyu ve tankerlerle sağlandığını açıkladı:

“Her 2 mahallemizde de sorun vardı ancak Oyaca Mahallesi’nde özellikle bayramlarda çok büyük su sıkıntısı yaşanıyordu. Mecburen bu mahalleleri tanker ile destekliyorduk ancak su dolu tankerler defalarca git gel yaptığı için ortaya mazot masrafı da çıkıyordu. Tankerle su takviyesi işi de bitti. Böylece Oyaca Mahallesi için yılda 32 bin litre, İkizce Mahallesi için ise yılda 17 bin 200 litre mazot tasarrufu sağlanacak. İkizce Su Deposu, 5 yıl önce yapılmış ancak devreye alınamamıştı. Şu an Gökçehöyük Terfi İstasyonu’ndan bu depoya su aktarılıyor. Böylece hem İkizce’nin hem de Oyaca’nın su sorunu tamamen çözüldü.”

Mahalleliden Başkan Yavaş’a teşekkür

İkizce Mahallesi Muhtarı Fahrettin Dönmez ile Oyaca Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a içme suyu hizmeti nedeniyle teşekkür etti. İkizce Mahallesi Muhtarı Fahrettin Dönmez, "Köyümüz 200 haneden oluşuyor. Sonradan mahalle olduk. Bizim mahallemizin ne yazık ki yıllardır su sorunu vardı. Su musluktan aktığında da doğru dürüst bulaşık ve çamaşır makineleri çalışmıyordu. Zaten su 1 gün aksa 5 gün akmıyordu. Allah razı olsun bu sorun artık çözüldü. Sayın Mansur Başkanımıza bu hizmet için çok teşekkür ediyoruz. Bu mübarek günde bizi sevindirdi” dedi.

Oyaca Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan ise, "Özellikle yaz aylarında ve bayramlarda çok sıkıntı çekiyorduk. Üst kesimlere zaten su çıkmıyordu. Bugünden itibaren sağ olsun Mansur Başkanımın çabasıyla kurtulduk. İnşallah sularımız devamlı akacak. Emeği geçen ASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk’e, ASKİ’nin tüm çalışan personeline de mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.