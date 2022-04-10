ASKİ’den Elmadağ Merkez ve Hasanoğlan’a içme suyu müjdesi

ASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ihtiyacını kuyulardan karşılayan Elmadağ’ın Hasanoğlan Mahallesi başta olmak üzere merkez mahallelerinin su sorununu çözmek amacıyla ilçeye 22 kilometre mesafeden içme suyu götürmek için hat ihalesine çıktı.

Başkent’te altyapı eksikliklerini gidermek adına ekonomik ömrünü tamamlayan noktaları belirleyerek yenileme çalışmalarına ağırlık veren ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı seferberliği başlattı. ASKİ Genel Müdürlüğü, susuzluk sorunu nedeniyle ilçe halkının yıllardır büyük eziyetler çektiği Elmadağ Merkez ve Hasanoğlan Mahallesi’nin içme suyu sorununa köklü çözüm bulmak için harekete geçti. Projenin ilk adımı olarak çalışma alanına döşenecek duktil boruların alımı için 8 Nisan tarihinde ihaleye çıkıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun zamandır suya hasret kalan Hasanoğlan ve geçtiğimiz yıl su sıkıntısı çeken Elmadağ’ın su sorununu tamamen bitiriyoruz. Sonbahara kadar yapımını bitireceğimiz 22 km’lik içme suyu hattına başladık. 50 bin vatandaşımızı sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturuyoruz” ifadelerine yer verdi.

22 kilometrelik hat döşenecek

E-ihale, ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanırken, proje ile Ankara’nın içme suyunun arıtıldığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden Elmadağ ve Hasanoğlan’a sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz şebeke suyu taşınacak. Ankara-Samsun Karayolu’nun 32’nci kilometresinde yer alan ve şu ana kadar su ihtiyacını kuyu suyuyla karşılayan Hasanoğlan başta olmak üzere Elmadağ ilçesinin birçok noktasında da su hasretini sonlandıracakları müjdesini veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“22 kilometrelik bir içme suyu hattı döşüyoruz. Böylece Hasanoğlan’ı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden gelen içme suyuna kavuşturacağız. Başkentimizin su sorunlarını teker teker gündemimize alarak çözüyoruz. Kentimizdeki tek bir hemşehrimizin bile susuz kalmaması adına ekiplerimizle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”