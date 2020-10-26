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ASKİ’den altyapı onarım ve bakım çalışması

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BAŞLAYAN YAĞIŞ SEZONU İLE BİRLİKTE BAŞKENT'TE MEYDANA GELECEK OLASI SEL VE TAŞKIN BASKINLARINI ENGELLEMEK İÇİN İL GENELİNDEKİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR.

ANKARA 26.10.2020, 13:43
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ASKİ’den altyapı onarım ve bakım çalışması

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başlayan yağış sezonu ile birlikte Başkent’te meydana gelecek olası sel ve taşkın baskınlarını engellemek için il genelindeki çalışmalara devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ızgara ve altyapı temizlikleri devam ederken yağmur suyu ve atık su hatlarının imalatına kadar birçok noktada eş zamanlı olarak altyapı yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Behçelievler’den Emek mahallesine, Üniversiteler Mahallesi’nden Çayyolu’na kadar birçok ilçe, mahalle ve semtte ASKİ’ye bağlı ekipler tarafından yenileme ve onarma çalışmaları devam ediyor.

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