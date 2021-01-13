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ASKİ sayaçların donma riskine karşı vatandaşları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün başkent Ankara’da hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği açıklamasının ardından Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkentlileri su sayaçlarının donma riskine karşı uyardı.

ANKARA 13.01.2021, 12:24
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ASKİ sayaçların donma riskine karşı vatandaşları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün başkent Ankara’da hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği açıklamasının ardından Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkentlileri su sayaçlarının donma riskine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara’da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde hissedilir şekilde düşecek. 2 milyon 441 bin 383 abonenin bulunduğu Başkent’te ASKİ Genel Müdürlüğü don tehlikesine karşı su sayaçlarının korunması konusunda vatandaşları uyardı. Sayaçların hava cereyanına karşı korunmasının önemine dikkat çeken ASKİ yetkilileri, sayaçların açık bölümlerinin kapatılması ve kırık camlarının yenilenmesini gerektiğini belirterek, “Kullanılamaz hale gelmemesi için donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale etmeyin” uyarısında bulundu.

Aşırı soğukların sayaç ve su borularına zarar verebileceğini hatırlatan yetkililer, alınması gerekli önlemler hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Donma riskini ortadan kaldırmak için sayaçların ve su borularının hava ile temas eden açık bölümleri, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanarak koruyucu önlemler alınmalı. Ayrıca sayaç yerinin temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek, bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su diğer sayaçların donmasına da neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden ASKİ yetkililerine başvurulması gerekir.”

Sayaçları korumak için alınacak önlemlerden bazıları şunlar:

"Sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının dışı alüminyum, içi ise izocam malzemeli hazır koruma malzemesi ile kaplanmalı. Sayaç ve tesisat boruları, pamuklu kumaş malzeme ile sayaç ekranının açık kalması sağlanacak şekilde sarılmalı. Müstakil bahçe evi, gecekondu, dubleks, villa gibi konut ya da iş yerlerinde kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemeler yastık vazifesi görecek şekilde sayacın bulunduğu alanın kuru olması sağlanmalı (Sayacın kuyu içerisinde olan yerleri de dahil), sayaç mahalli veya tesisat kesinlikle naylon türü bir malzeme ile korunmalı (Aksi halde sayacın ve sayaç mahallinin nemlenmesine ve sayacın patlamasına neden olmaktadır). Sayaç odaları, kolektör ve katlardaki sayaç şaftlarında bulunan sayaçlar, rüzgâr veya soğuk olan açık alanlarda bulunmamalı. Sayaç odaları veya müstakil katlarda olan sayaç yerlerinde kesinlikle aydınlatma olmalı. Sayaç arızalarında müdahale ve patlak anında ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka olmalıdır."
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