banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!

ASKİ sayaç hırsızlığına karşı başkentlileri uyardı

ASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde Başkent’te su sayaç hırsızlık vakalarının yüzde 90 oranında arttığını bildirdi. Vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyaran ASKİ yetkilileri, apartmanlara görevli gibi giren kişilerden mutlaka ASKİ kimliği sorulmasını ve sayaç kolektör yerlerinin özenle korunması gerektiğine dikkat çekti.

ANKARA 09.04.2022, 11:50
ASKİ sayaç hırsızlığına karşı başkentlileri uyardı

ASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde Başkent’te su sayaç hırsızlık vakalarının yüzde 90 oranında arttığını bildirdi. Vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyaran ASKİ yetkilileri, apartmanlara görevli gibi giren kişilerden mutlaka ASKİ kimliği sorulmasını ve sayaç kolektör yerlerinin özenle korunması gerektiğine dikkat çekti.

Ankara genelinde 2 milyon 494 bin 990 aboneye hizmet veren ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’te artan su sayacı hırsızlık olayları üzerine vatandaşları uyardı.

ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı, son dönemde yaşanan hırsızlık olayları sonrası hurda sayaçların piyasada 90 TL’ye kadar satıldığının tespit edildiğini bildirdi. ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, hırsızlık olaylarının geçtiğimiz mart ayında önceki aya göre yüzde 90 oranında artış gösterdiğine dikkat çekti.

Abonelere önlemlerinizi alın uyarısı

Su abonelerini kişisel olarak önlem almaya çağıran ASKİ yetkilileri, çalıntı hurda sayacı alıp-satan ya da eriten iş yerlerinde denetimlerin arttırılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazıldığını belirterek, hırsızlığı yapan kadar çalıntı malı almanın da suç olduğunu vurguladı.

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Başkentlilerin gerekli önlemleri almaları konusunda şu uyarılarda bulunuldu:

“Başkent genelinde 418 bin 500 kartlı sayaç olmak üzere toplamda 2 milyon 494 bin 990 abonemiz bulunuyor. Abonelerimize hizmet verirken zaman zaman çeşitli zorluklar ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan biri de zayi (kaybolan veya çalınan bir sayaç yeni sayaç ataması yapılması) işlemidir. Mahalle karakolundan alınacak tutanak ile kurumumuza abone tarafından müracaat edilerek yeni sayaç takılır. Özellikle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mutlaka kayıp işleminin kayıt altına alınması gerekir. Ancak son aylarda bu işlemin aşırı şekilde arttığını görüyoruz. Ekonomik kriz ve yaşanan salgının etkisiyle emtia fiyatları 4-5 kat arttı. Bu durum su sayacı fiyatlarını da 3 kat arttırdı. 2021 yılında sıfır sayaç fiyatları 100 TL civarında iken şu an 300 TL civarındadır. Su sayaçları pirinç malzemeden yapıldığı için hurda su sayaç fiyatları da artış gösterdi. Bir adet su sayacı hurdasının 70 TL ile 90 TL arasında satıldığı bilinmekte. Dolayısıyla sayaç atölyemize zayii müracaatları aşırı şekilde arttı. Mart ayında önceki aya göre yüzde 90’a varan bir artış olduğunu görüyoruz. Abonelerimizin bu konuya hassasiyetle eğilmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın üzücü bir durumla karşılaşmamaları için binalarına giren kişilere mutlaka ASKİ kimliği sormaları, ALO 153 veya 0312 616 10 00 numaralı ASKİ Çağrı Merkezi’ni arayarak konu hakkında bilgi almaları, ayrıca önlem amaçlı sayaç kolektör yerlerini muhafaza etmeleri gerekmektedir.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:44
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
17°
açık