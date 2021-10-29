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ASKİ İstanbul yolundaki göllenme sorununu çözüyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul yolu güzergahında aşırı yağışlarda araçların mahsur kalmasına neden olan göllenme sorununu çözmek için düğmeye bastı. Başkent’in en işlek caddelerinden Anadolu ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki yağmur suyu hatlarını ayrıştıran ASKİ ekipleri, bu sayede bölgede biriken yağmur sularının Ankara Çayı’na deşarjını kolaylaştırdı.

ANKARA 29.10.2021, 13:45
ASKİ İstanbul yolundaki göllenme sorununu çözüyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul yolu güzergahında aşırı yağışlarda araçların mahsur kalmasına neden olan göllenme sorununu çözmek için düğmeye bastı. Başkent’in en işlek caddelerinden Anadolu ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki yağmur suyu hatlarını ayrıştıran ASKİ ekipleri, bu sayede bölgede biriken yağmur sularının Ankara Çayı’na deşarjını kolaylaştırdı.

ASKİ ekipleri, Yenimahalle ilçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde trafikte araçların mahsur kalmasına neden olan göllenme sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçti. Anadolu Bulvarı havzasından gelen bin 200 milimetre çapındaki yağmur suyu hattının Fatih Sultan Mehmet Bulvarı havzasından gelen bin 200 milimetrelik yağmur suyu hattı ile birleşerek tek hat olarak Ankara Çayı’na deşarj edildiğini tespit eden ASKİ ekipleri, hattın debiyi kaldırmadığını belirledi. Bölgeye 77 metrelik yeni bir hat döşeyerek Fatih Sultan Mehmet Bulvarı havzasını bu hatta bağlayan ASKİ ekipleri, bu sayede biriken yağmur sularının Ankara Çayı’na deşarjını sağladı. Proje kapsamında GİMAT Kavşağı ANKAPARK yanında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Anadolu Bulvarı ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ve özellikle İstanbul yolu güzergahının olduğu bölgede yoğun yağışlarda araçların yüzer hale geldiği çok büyük göllenmeler oluyordu” dedi.

Göllenme nedenini araştırdıklarında hattın çamurla dolduğunu tespit ettiklerini açıklayan Öztürk, şu bilgileri verdi:

“Ekiplerimizin yaptıkları çalışma neticesinde gerek Anadolu Bulvarı’ndaki bin 200’lük hattın, gerekse de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki bin 200’lük hattın birleştiği noktadan sonra yine aynı çapta (sadece bin 200 olarak) devam ettiğini ve hattın artık bu yoğunluğu kaldıramadığını gördük. Söz konusu hattı inceleyerek görüntüledik ve şu an yan tarafta gördüğünüz gibi tarifi imkansız bir manzarayla karşılaştık. Hattın içi dolmuş, çamurla tıkanmış. Ne yazık ki yıllardır müdahale edilmemiş görüntüler çıktı karşımıza. Bunları önlemek adına bu iki havzadaki yetersiz hatları ayrıştırdık. Artık her hat kendi güzergahında çalışıyor, yeni bacalar yaptık. Bu sayede Ankara Çayı’na yağmur sularının deşarjını daha kolay hale getirdik.”

Öztürk, ayrıca yol kapanmasına ek önlem amacıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önüne ilave ızgara imalatları yapılacağını söyledi.

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