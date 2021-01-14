ASKİ ekipleri sahada karla mücadele nöbetinde

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kar yağışı sonrası ekipler tarafından temizlenen ya da yenilenen ızgaraların işlerliğini denetledi.

Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası ASKİ ekipleri kent genelinde ekonomik ömrünü tamamlayan ya da temizlenen ızgara kontrolleri için sahadaydı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yağmurlu havalarda biriken suyun tahliyesini sağlamak için son olarak Sıhhiye Sağlık Mahallesi, Ümitköy Kavşağı, Keçiören Fatih Köprüsü ile Keçiören Belediyesinin önüne yerleştirilen ızgaraların çalıp çalışmadığını yerinde denetledi. Eriyen kar sularının yenilenen ya da değiştirilen ızgaralarda birikip birikmediğinin kontrolü için ASKİ ekiplerinin sahada olduğunu belirten Öztürk, “Ümitköy’den Eskişehir Yolu’na indiğimiz ana noktadayız. Burası daha önce birçok kez yoğun yağışta kelimenin tam anlamıyla göl haline dönüşüyordu. Şu an gerek otobüs durağının orada yaptığımız ızgaralar, gerekse arkada yer alan ızgaralar sayesinde burada artık hiçbir zaman göllenme şeklinde yığılmalar söz konusu olmayacak. Trafikte de bir sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

Kar yağışıyla birlikte daha önce problem olduğu tespit edilen yerlerin altyapı sorunlarının giderildiği alanları tek tek dolaşan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yapılan altyapı çalışmalarının olumlu sonuçlarını bölge esnafı ve vatandaşlarla birlikte görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.