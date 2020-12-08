ASKİ, Çayyolu Mahallesi’nin altyapı sorununu çözdü

ASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık 25 yıldır sel baskınlarının yoğun olarak yaşandığı Çayyolu Mahallesi’nin altyapı sorununa neşter vurdu. Mahallede 10 ayrı noktaya 134 yağmur suyu ızgarası, 2 noktaya ise 4 sel kapanı yerleştirildi.

Başkent genelinde içme suyu ve altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesinde bulunan Çayyolu Mahallesi’nin altyapı sorunlarını çözmek için harekete geçti.

ASKİ ekipleri, sel ve su taşkınlarının yoğun olarak yaşanması nedeniyle ilçe sakinleri ve esnafın mağduriyetini gidermek amacıyla altyapı eksikliği olan noktaları tek tek belirledi. Ekipler, 10 ayrı noktada 134 yağmur suyu ızgarası, 2 noktada ise 4 sel kapanı imalatı gerçekleştirdi.

"Sizi her zaman dinlemeye hazırız"

Çayyolu Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, mahalle sakinleriyle görüşerek, “Her türlü probleminizi bize 24 saat iletebilirsiniz. Sizi her zaman dinlemeye hazırız” dedi.

Gerçekleştirilen imalatlar sayesinde mahallenin yaklaşık 25 yıllık altyapı sorununun çözüldüğünü belirten Öztürk mahalle sakinlerine, “Mahallede ayrıca kayıp olan 12 atık su ve yağmur suyu bacası bulunarak yol seviyesi hizasına getirildi. Kombine aracı ile 35 atık su ve yağmur suyu bacası da temizlendi” bilgisini verdi.