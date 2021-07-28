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Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Ankara’da 38 yıldır berberlik yapan Münir Önkan, aşı olmak istemeyenleri aşıya teşvik etmek için iki doz aşısını yaptıranlara dükkanında ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor.
ANKARA 28.07.2021, 16:05
Ankara’da 38 yıldır berberlik mesleğini yürüten Münir Önkan örnek bir kampanyaya imza attı. Aşıya teşvik amacıyla yaptığı kampanyasında Önkan, iki doz aşısını yaptıranlara ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor.
Ankara’da Emek Caddesi üzerinde dükkanı bulunan 50 yaşındaki Münir Önkan, tüm dünyada yaygınlaşan aşı teşvik kampanyalarından birini hayata geçirdi. 38 yıllık berberliğinin yanı sıra 20’yi aşkın ödüle sahip olan Önkan, berber dükkanında iki doz aşısını yaptırıp aşı kartını alanlara ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor. Önkan, yürüttüğü aşı teşvik kampanyasına çevreden olumlu tepkiler geldiğini belirtti.