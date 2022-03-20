Aşık Veysel ölümünün 49’uncu yılında Yenimahalle’de anıldı

Yenimahalle Belediyesi, büyük Halk Ozanı Aşık Veysel’i 49’uncu ölüm yıldönümünde andı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda Kent Orkestrası ve Cengiz Özkan ile “Aşık Veysel’i Türküleri ile Anma” programına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Aşık Veysel’in torunu Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Gül Eda Hür, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşık Veysel belgeselinin gösterimi ile başlayan programda, ilk olarak Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Dillere pelesenk olmuş birbirinden güzel Aşık Veysel türkülerini söyleyen orkestra sanatçıları, sesleriyle büyüledi. Programda Kent Orkestrası sanatçısı Sezen Yurtseven’in mikrofonunu geri çevirmeyen Yaşar, Aşık Veysel’in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı türküsüne eşlik etti. Kent Orkestrası’nın ardından sanatçı Ersin Perçin ile sahneye çıkan usta sanatçı Cengiz Özkan türkülerle Veysel’i yad etti. Özkan, parça aralarında Aşık Veysel’in hayatından kısa hikayeler de paylaşarak vatandaşları duygulandırdı.

“Veysel, kalp gözüyle bize ışık tutmuş bir halk ozanımızdır”

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Aşık Veysel’in yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, "Geçirdiği hastalık sonucu gözleri görmeyen Aşık Veysel, kalp gözüyle bize ışık tutmuş bir halk ozanımızdır. Ömrü yoksulluk ve çilelerle geçen Veysel için karanlık yalnız gözlerindeydi. İçi apaydınlık, yüzü geleceğe dönüktü. Aşık Veysel, hayatında tek bir kitap bile okuyamadan sözlerine binlerce kitap sığdıran, görmeyen gözleriyle hepimizden çok gören, çok anlayandır" diye konuştu.

“Dedem ölürken bile milletine faydalı olmaya çalışmıştır”

Programda Aşık Veysel’in torunu Gül Eda Hür de Yaşar’a teşekkürlerini sunarak, "Dedemin vasiyeti; ’Mezarıma taş koymayın, beton dökmeyin. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın. Taş kapatır, çimento kapatır hiç kimse istifade edemez, benim toprağım da milletime hizmet etsin. Oradaki biten otlardan koyun yesin et olsun, kuzu yesin süt olsun, arı yesin bal olsun.’ Dedem ölürken bile milletine faydalı olmaya çalışmıştır. Biz böyle bir dedenin torunlarıyız" ifadelerini kullandı.