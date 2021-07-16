Arpa tohumu desteği için online başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, tarımsal destek başvurularını elektronik ortama taşıdı. Yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı paylı olmak üzere arpa tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, 31 Ağustos’a kadar “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

Başkent’te kırsal kalkınmayı desteklemek ve başkent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla tarımsal desteklerini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Türkiye’de bir ilke imza atarak 2021 yılı tarımsal destek programları için online başvuru sürecini başlattı. Büyükşehir Belediyesi, buğday, mısır, yonca, domates ve biber fidesi online başvurularından sonra şimdi de arpa tohumu desteği için 31 Ağustos tarihine kadar çiftçi başvurularını alacak. 1 Temmuz’da başlayan yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı paylı arpa tohumu destek programına Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan Başkentli çiftçiler başvuruda bulunabilecek. Online başvuruda bulunan Başkentli çiftçiler, arpa ve buğday tohumu desteklerinden yalnızca birini almaya hak kazanacak. Arpa tohum desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. 2021 yılı tarımsal destek başvuru tarihlerinin sona ermesiyle birlikte tohum desteği almaya hak kazanan çiftçiler, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği kura çekilişi ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.