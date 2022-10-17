Antik Roma Tiyatrosu’nun kapıları Başkentli öğrenciler için açıldı

Ankara tarihinin en önemli eserlerinden olan 2 bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu’nun kapıları, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerine açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent tarihinde önemli bir yer tutan eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üniversitelerle iş birliği yapıyor. Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileri, “Arch 401-Mimari Tasarım Stüdyosu V” dersi çerçevesinde kent tarihinin en önemli eserlerinden biri olan 2 bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu ve çevresinde sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ev sahipliğinde ve uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen gezide, yaklaşık 40 öğrenci ve öğretim görevlisinin bölgede gerçekleştirilen restorasyon ve iyileştirme çalışmaları hakkındaki soruları cevaplandırıldı.

Başkentin tarihi mekanlarına ülke genelindeki üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ulus tarihi kent merkezinde başlattığımız nitelikli projeler sadece bu varlıkların geleceğe taşınmasını, kurtarılmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda üniversitelerin de ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Arkeopark çalışmamız esnasında geçmiş döneme ait bulunan buluntular, bu bölgede ve Ankara’nın tarihinde yeni bir sayfa açacak gibi gözüküyor. Gaziantep Üniversitesi hocaları ve üniversite öğrencilerinden sonra bugün de Çankaya Üniversitesi öğrencilerini ve hocalarını ağırlıyoruz. Diğer üniversitelerden de talep var ve bu çok sevindirici. Projeleri yaparken sadece bir belediye projesi gibi değil, aynı zamanda üniversitelerin akademik desteğini alan bir bilimsel çalışmaya da dönüştürüyoruz” dedi.