Ankara’yı dünyaya tanıtacaklar

Başkent’i dünyaya tanıtmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “15-22 Nisan Turizm Haftası” nedeniyle ilk kez Özel TURSAB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı ‘kültür ve turizm farkındalık’ etkinliği gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “15-22 Nisan Turizm Haftası” kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine Başkent’i tanıtmak amacıyla ilk kez “kültür ve turizm farkındalık” etkinliği düzenledi. Anıtkabir ziyareti ile başlayan etkinliklere katılan 45 öğrenci Gençlik Parkı’nda düzenlenen Seymenler ve Mehteran Grubu gösterisini ilgiyle izledi.

Etkinlikler Anıtkabir ziyareti ile başladı

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Anıtkabir’e götürülen 45 öğrenci daha sonra Gençlik Parkı’nda düzenlenen Seymenler ve Mehteran Grubu gösterisini ilgiyle izledi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, ilk kez Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Kültür Dairesi olarak Ankara’nın tanıtımında turizmin önemli bir etken olduğuna inanıyoruz. Başkent’in tarihi, turistik, arkeolojik, sağlık ve termal kapasitesini yurt içinde ve yurt dışında duyurmak için etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Turizm liselerini önemsiyoruz, oradaki öğrenciler daha sonra bu sektörün içinde yer alacak ve sektörün çalışanı olacaklar. Bu noktada farkındalık yaratması açısından onlarla bugün olan bu birlikteliği önemsiyorum. Önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerimiz olacak” ifadelerine yer verdi.