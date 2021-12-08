ANKARAY’da 25 yıl sonra ilk makas değişimi ve hat yenileme

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY İşletmesi Dikimevi bölgesi tren raylarında çatlakların tespit edilmesi ve yolcu güvenliği için risk oluşturması nedeniyle 11-12 Aralık tarihlerinde makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapacak.

EGO Genel Müdürlüğü, raylı sistemler ağını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. ANKARAY İşletmesi Dikimevi bölgesinde yapılan inceleme sonucu tren raylarında çatlaklar tespit eden EGO Genel Müdürlüğü, 25 yıl sonra ilk kez bu bölgede makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapacak. Ray kırılma riski, trenin raydan çıkması, işletme ve yolcu güvenliğini tehlikeye atacak durumlar olmaması için acil olarak başlatılacak çalışmalar kapsamında ANKARAY, 11-12 Aralık tarihlerinde yolcu taşımacılığı ve işletmeye kapatılacak. Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 300 hat numaralı otobüsler ANKARAY güzergahı üzerinde Aşti-Dikimevi arasında hizmet verecek.

ANKARAY 13 Aralık’tan itibaren normal seferlerine başlayacak

EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri makas değişimi ve hat yenileme çalışmaları hakkında bilgilendirirken, istasyonlarda da anonslu duyuru yapıyor. Yolcu güvenliği için çatlak tespit edilen bölgede makas göbeği değişiminin titizlikle yapılması gerektiğine dikkat çeken ANKARAY İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, şu bilgileri verdi:

“EGO Genel Müdürlüğü Ankara İşletmesi olarak Dikimevi İstasyon girişinde bulunan makas göbeğinde çatlaklar tespit edilmiştir. Makas göbeği tamamen değişecektir. İşletme emniyeti ve yolcu güvenliği için 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında ANKARAY hizmet veremeyecektir. 300 numaralı otobüsler ise bu tarihlerde Aşti-Dikimevi arasında hizmet vermeye devam edecek. 13 Aralık tarihinde de ANKARAY yeniden hizmet vermeye devam edecek.”