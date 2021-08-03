Ankara’ya nefes, çocuklara meyve

Altındağ’ın meyve ormanı meyvelerini vermeye başladı. Altındağ Belediyesi tarafından 2019 yılı Kasım ayında, ilçede görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için dikilen meyve fidanları, meyvelerini vermeye başladı.

Altındağ Belediyesi, 2019 yılı Kasım ayında, ilçede görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için bir meyve fidanını toprakla buluşturmuştu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, öğretmenler tarafından dikilen fidanlardan oluşan ormandan elde edilen meyvelerin ise Altındağ’daki okullara dağıtılacağını duyurmuştu. Gicik Mahallesi’ne sık sık giderek meyve ormanının son durumunu denetleyen Başkan Balcı, dikilen meyve fidanlarının meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Başkan Balcı, “Bir hayalimiz vardı. Bu fidanları dikerken, bu fidanların büyüyeceğine, meyve vereceğine, Ankara’ya nefes olacağına inanıyorduk. İnancımız boşa çıkmadı. Çok şükür, hayallerimiz gerçek oldu. Ağaçlarımız sevgimizle büyüdü, ilk meyvelerini toplamaya başladık. Sevginin ve emeğin gücüne bir kez daha şahit olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Ağaçlardan elde edilen meyvelerin Altındağlı çocukların olacağını da hatırlatan Başkan Balcı, “Bu ormandan elde edilen meyveler, Altındağ’daki okullar arasında pay edilecek, öğrenciler doya doya meyve yiyecek. Bu ormanımız Ankara’ya nefes olduğu gibi, çocuklarımıza sağlıklı meyve kaynağı da olacak. Biz bir gün geçip, gideceğiz... Ama Altındağ’a bırakacağımız en güzel miraslarımızdan birisi de bu meyve ormanı olacak inşallah...” ifadelerini kullandı.