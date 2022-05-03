Ankara’ya dev bir dinlenme alanı daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’yı yeşilin başkenti yapmak için çalışmalarını kent genelinde yaygınlaştırıyor.

ABB şimdi de Batıkent Kentkoop Mahallesi’nde yer alan atıl durumdaki 431 bin 600 metrekarelik alana iklim pozitif temalı dev bir parkı Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ihale süreci tamamlanan ve yüzde 80’i yeşil alandan oluşacak olan ‘Batı Park Dinlenme Alanı’nın kurulacağını ilk duyuran isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Yavaş: “Yeşilin sesi ve nefesi olmaya devam ediyoruz”

Başkent’te yeşil alan sayısını artırmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent’te yapacağı iklim pozitif park projesiyle 3 yıl içinde ekolojik ayak izini de azaltmayı amaçlıyor.

Başkentlileri yeni dinlenme alanı hakkında bilgilendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’mızı küresel ısınmaya karşı mücadelede örnek model olarak görüyor, yeşilin sesi ve nefesi olmaya devam ediyoruz. Atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alana kuracağımız iklim pozitif temalı Batı Park Dinlenme Alanı’nı 2023 yılı içinde tamamlayacağız.”

Tasarımında doğal malzemelerin kullanacağı park ile gelecek nesiller için örnek bir model de oluşturmayı hedefleyen ABB, yaklaşık 180 bin metrekarelik yeşil alandan oluşacak parka; 300 bin çalı, 40 bin metrekarelik çim ile 80 bin metrekarelik çayır alanı dışında Başkent’in ekolojik şartlarına uyumlu 5 bin 100 adet ağaç dikecek.

Parkta yürüyüş yolundan futbol sahasına kadar birçok alan yer alacak

Batı Park Dinlenme Alanı’nda yapılacak 17 kilometrelik yürüyüş yolu, 6 kilometrelik bisiklet parkuru ve spor tesisleri ile Başkentlilerin aktif yaşam ihtiyaçları da karşılanacak.

Çevreci tasarımıyla Başkentlilerin keyifli vakit geçirip bol oksijen alabileceği parkta;

“424 adet bisiklet parkı, 2 adet mini futbol sahası, 1 adet profesyonel halı saha, 2 tenis, 2 basketbol, 1 voleybol sahası, 3 bin 800 metrekarelik çocuk oyun alanı, bin 177 araçlık otopark, 5 bin metrekare biyolojik gölet, bin 581 metrekarelik Gençlik Merkezi, bin 598 metrekarelik çok amaçlı salon, bin 542 metrekarelik sergi salonu, 320 metrekarelik çay bahçesi-kafeterya, 673 metrekarelik lokanta, 213 metrekarelik kapalı spor tesisi binası, 17 metrekarelik büfeler, 298 metrekarelik satış birimleri, 450 metrekarelik mescit-wc-yönetim binası ve 189 metrekarelik Kadınlar Lokali’’ yer alacak.