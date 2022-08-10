Ankara’ya 3 yılda 16 adet köprülü kavşak yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 16 adet köprülü kavşak yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha güvenilir ve konforlu bir ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik probleminin kronikleştiği ve sıkça kazaların yaşandığı noktalarda ulaşım atağı başlatan Büyükşehir Belediyesinin 3 yılda tamamladığı 16 adet köprülü kavşak sayesinde hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf edildi. Yapım çalışmalarının hibe edildiği ve yol asfalt harcaması 3 milyon 400 bin TL tutan Hasköy Köprülü Kavşağı sayesinde Ankaralılar havalimanına transit ulaşım sağlayarak hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf ediyor. Ankara’nın en önemli ana arterlerinden Eskişehir Yolu’na ise üç adet köprülü kavşak yapılarak trafik sorununa neşter vuruldu. İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı 126 milyon liraya tamamlanırken. altyapı çalışmaları için de 163 milyonluk dev yatırım yapıldı. 4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşan 9 kilometrelik alternatif bulvar sayesinde Etimesgut ve Sincan’da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaş

derin bir nefes aldı. Samsun Yolu’na yapılan ve 17 milyon 500 bin TL harcanan Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşağı ile 25 milyon 961 bin TL maliyetle tamamlanan Eşref Akıncı Kışlası Önü Köprülü Kavşağı sayesinde kazalar azaldı, ekonomiden tasarruf edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllarca trafiğin kilitlendiği Şaşmaz Bulvarı’na 22 milyon 834 bin TL’ye yaptığı iki adet köprülü kavşak sayesinde sorunu çözdü. Kangren haline dönüşen, sık sık kazaların yaşandığı ve trafik akışının durduğu Sincan Yenikent’te ise 28 milyon TL harcanarak köprü ve yol genişletme çalışması yapıldı. Trafik sıkıntısı ve kazaların yaşandığı Etimesgut Türk Kızılayı Caddesi’ne 2 adet köprülü kavşak yapılırken, Turan Güneş Bulvarı’nda da toplam 51 milyon 800 bin TL harcanarak yapılan iki adet köprülü kavşak Ankaralıların hizmetine sunuldu. Yapım çalışmaları 19 milyon TL tutan Sincan OSB Köprülü Kavşağı ile 20 milyon TL harcanarak yapılan Ayaş Yolu Devrimler Caddesi’ndeki Başer Köprülü Kavşağı da bölge trafiğini rahatlattı.