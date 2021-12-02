banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi

Ankara’nın ’Yeşil Şehir Eylem Planı’ kamuoyuna tanıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EBRD Green Cities programı kapsamında ‘Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA 02.12.2021, 15:51
Ankara’nın ’Yeşil Şehir Eylem Planı’ kamuoyuna tanıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EBRD Green Cities programı kapsamında ‘Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir, doğa dostu ve ekolojik bir kent mirası bırakmak amacıyla yürüttüğü çevre projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, EBRD Green Cities programı kapsamında hazırlanacak “Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı”nı kamuoyuna tanıttı. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, Taiwan Business yetkilisi Volkan Chih-Yang Huang, ARUP yetkilileri ve çok sayıda belediye bürokratı katıldı.

Yeşil Şehir Eylem Planı’nın iklim değişikliği ve çevre sorunları ile mücadelede Başkent için bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Yavaş, “Kapımıza dayanan iklim değişikliğinin etkilerini günümüzde yaşamakla beraber gelecekte de önlemlerin alınmaması durumunda daha şiddetli bir şekilde yaşayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunun farkında olduğumuzu ve çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüzü belirtmek isterim. İklim değişikliği ile mücadele konusunda tüm bileşenlerimizle artık takım oyunu oynamak zorundayız. Bu mücadelenin merkezinde insan özellikle kadınlarımızın olduğunu da unutmamalıyız. Başkentimiz, Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş modern bir şehir olarak model niteliğinde olması gerekliliği inancıyla kentimizin sürdürülebilir, çevresel sorunlara karşı dirençli, dayanıklı ve kapsayıcı bir şehir olması için 27 Ağustos 2020’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Yeşil Şehirler Programı’nın bir parçası olmuştur” diye konuştu.

Ankara’da iklim, su, hava, toprak ve iklim değişikliği sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Yavaş, “Hazırlanacak planda ayrıca yerel çevremizin kalitesini ve kentimizin dayanıklılığını artırmak için su, enerji, atık, altyapı, ulaşım sistemi, binalar ve yeşil alanlar gibi konu başlıklarında değişiklik yapmaya yönelik projeler ve politika eylemleri değerlendirilecektir” dedi.

Ankara’da akıllı tarım dönemi

Ankara’da ilk defa hazırlanan İklim Eylem Planı’ndan hemen sonra Yeşil Şehir Eylem Planı’nın başlamasının çevresel problemlerin çözümü noktasında sürdürülebilirlik açısından önemine de dikkat çeken Başkan Yavaş, öncelikle tarımsal üretimin artırılması gerektiğine işaret etti. Yavaş, “Ankara’nın yüzde 3’ü yapılaşmaya açılmış, yüzde 97’si boş büyük bir arazimiz var. Bunun da yüzde 50’si tarıma uygun. Şimdi tarımla ilgili de çalışmalara başlıyoruz. Bir yandan da iklim değişikliği nedeniyle çevresel faktörler bizi zorluyor. İkisini yan yana getiriyoruz. Akıllı tarım projeleriyle hem üretimi artırırken hem de vahşi sulama gibi durumları ortadan çıkarıp bu uygulamalarla insanlarımızın para kazanmasını ve çevreyi kirletmeden bu işi başarmasını istiyoruz. Çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

"Ankara, bir öncü görevi görüyor ve diğer şehirlere örnek oluyor"

Konuşmasına “Ankara, Türkiye’de Green Cities Programı’na katılan ikinci şehir olarak bir öncü görevi görüyor ve diğer şehirlere örnek oluyor” sözleriyle başlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner de şöyle konuştu:

“Ankara gibi bunca başarıya imza atmış bir şehrin mükemmel bir örnek olacağına inanıyoruz. Bu yüzden bir kez daha Başkan Yavaş’a ve tüm ekibine, özellikle de belediyenin İklim Değişikliği Birimi’ne bizlerle böyle yakın iş birliği içinde olmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.”

Taiwan Business yetkilisi Volkan Chih-Yang Huang ise, iklim şartlarının değişmesiyle yerel yönetimlerle yapılacak iş birliğine vurgu yaparak, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Yeşil Şehir Eylem Planı’nı destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışmaktan çok memnuniyet duyuyoruz” dedi.

ARUP Türkiye Planlama ve Kentsel Tasarım Lideri Sertaç Erten, açılış konuşmalarının ardından Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı’na yönelik bir sunum yaptı. Yeşil Şehir Eylem Planı’nın hazırlanma süreci, eylem planının benimsenmesi ve geliştirilmesi süreçleri hakkında bilgi verilirken, 2 yıl sürmesi planlanan proje hakkında katılımcılara detaylı sunum da yapıldı.

Toplantının sonunda EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a EGO Otobüs Projesi nedeniyle ‘En İyi Ulaşım Projesi’ ödülünü verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7