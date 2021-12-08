Ankara’nın yeni mesire alanı Keçiören’de yükseliyor

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki göletin etrafındaki mesire alanı yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kösrelik göletiyle birlikte 220 bin metrekare alana inşa edilecek mesire alanının çevresine bin 702 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor. 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesinin yer alacağı mesire alanına mangal için barbekü de konulacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Köselik köyündeki gölet etrafına inşa edilen mesire alanının yapımına tüm hızıyla devam edildiğini belirtti. Altınok, “170 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Kösrelik mesire alanımız, Kösrelik göletiyle birlikte yaklaşık 220 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olacak. Vatandaşlarımızın doğayla baş başa keyifli vakit geçirebileceği yeni mesire alanımızda hummalı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Kösrelik mesire alanının Ankara’nın gözde mekanlarından biri olacağını aktaran Başkan Altınok şunları söyledi:

“Şehrin stresli ortamından uzaklaşmak ve yoğun iş temposunun yorgunluğunu atmak isteyen tüm vatandaşlarımız Kösrelik mesire alanımızda vakit geçirmekten büyük keyif alacaklar. Burası bir yandan mangal keyfi yapmak isteyenler, öte yandan spor ve doğa yürüyüşü meraklıları için önemli bir mekan olacak.”