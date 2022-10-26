Ankara’nın simge mekanlarından Abdi İpekçi Parkı yenilendi

Ankara’da uzun zamandır bakımsız halde olan Abdi İpekçi Parkı yenilenerek hizmete açıldı. Yeşil alanların da artırıldığı parktaki havuz temizlenirken, aydınlatma direkleri, oturma grupları ile sert zeminler yenilendi. Ayrıca parka çocuklar için oyun grubu ve yetişkinler için spor aletleri konuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yapımını tamamladığı yeni parkları Başkentlilerin hizmetine sunarken, bir yandan da mevcut parklarda bakım-onarım, temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Sıhhiye’de Başkent’in simge mekanlarından olan Abdi İpekçi Parkı yenilendi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yenileme çalışmalarında parkın nostaljik havası korunarak, yeşil alanlar artırıldı. Park içinde toplam 15 bin 200 metrekarelik alanda gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarında ekipler 29 bin 368 adet lavanta, 3 bin 400 ateş dikeni ve 3 bin 600 adet ardıç dikti. Çok uzun zamandır bakımsız halde kalması nedeniyle hem görüntü kirliliği oluşturan hem de kirlilik nedeniyle etrafına koku salan havuz temizlenirken, oturma grupları ve sert zeminler yenilendi. 126 adet yeni aydınlatma direğinin dikildiği parka ayrıca çocuklar için oyun grubu ile yetişkinler için spor aletleri konuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 34 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Abdi İpekçi Parkı’nı 17 milyon 501 bin 364 TL maliyetle yeniledik. Yeşil alanları artırarak peyzaj düzenlemesi yaptık. Spor aletleri, oyun grubu, seyir alanları ile eski bakımsız halinden eser yok şimdi” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 34 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan parkın daha estetik bir görünüme kavuştuğunu belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Peyzaj Mimarı Ezgi Doğan ise, “Yaklaşık 34 bin metrekare üzerine kurulu parkta sert zeminler, banklar, kentsel donatı alanları ile yeşil alanları yeniledik ve peyzaj düzenlemesi yaptık. Parkta yer alan havuzun temizliğini gerçekleştirdik. Aynı zamanda seyir alanları oluşturduk. Çocuk oyun grubu ve fitness aletleri koyarak halkımız için aktivite yapabilecekleri alanlar meydana getirdik” dedi.