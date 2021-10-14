Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü Mamak’ta kutlandı

Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü, Mamak Belediyesi’nin düzenlendiği etkinlikle kutlandı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde "Ankara Türküleri" konseri ile başlayan etkinlikte, Ankara için yazılmış türküler Mamak Belediyesi Orkestrası tarafından seslendirildi. Seymen ekibinin gösterileri geceye damga vururken, Mehteran Takımı’nın söylediği marşlara bayrakları ile eşlik eden Mamaklılar konser salonunu kırmızı beyaza bürüdü. Konser sonrası ise fener alayı düzenlendi.

Ankara’nın Milli Mücadele’nin son dayanak noktası olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Ankara cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ev sahipliği yapmış en önemli şehrimizdir. Ankara geçmişten günümüze birçok kahramanlığa ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bizler de Başkent’te görev yapan kişiler olarak bu tarihi şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmek adına ortak bir çalışma içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Ankara’nın tarihten pek çok izler taşıdığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Başkent tarih boyunca da hep stratejik öneme sahip olmuştur. Milli Mücadele yıllarında da her cepheye yaklaşık aynı uzaklıkta ve jeopolitik konumuyla

Anadolu’nun merkezinde bir şehir olması sebebiyle karargah olarak seçilmiştir. 13 Ekim 1923’te de başkent ilan edilerek ülkemizin kalbi olmuştur. Ankara’yı başkent olmaya taşıyan bir diğer unsur ise, Ankara halkının Milli Mücadele’ye verdiği destek, Heyet-i Temsiliye’ye gösterdiği teveccüh, Kuvay-i Milliye ruhudur. Milli Mücadele’yi zaferle taçlandıran ve bu görevini 98 yıl boyunca başarıyla yerine getiren başkent Ankara, 15 Temmuz gecesinde de aynı ruh ve anlayışla kararlılık ve azimle darbecilere geçit vermemiş, mili iradesinin gücünü anlamayanlara tarihi bir ders vermiştir. Bugün ülkemizin ulusal bağımsızlığının sembolü olan Ankara, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayi ve teknolojideki girişimi ile hepimizi gururlandıran önemli bir merkez haline gelmiştir. Milli Mücadele’nin sevk ve idari merkezi olarak üstlendiği, başkentlik vasfını ve sorumluluğunu o günden bu yana büyük bir onurla taşıyan Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü, başta önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerini saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlamalara Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.