Ankara’nın başkent oluşunun 98’inci yıl dönümü Altındağ’da kutlandı

Ankara Altındağ Belediyesi, Ankara’nın başkent oluşunun 98’inci yılını dünyaca ünlü müzisyen Bozkurt İlham Gencer’in konseri ile kutladı.

Ankara’nın başkent olmasının 98’inci yıl dönümü Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği Bozkurt İlham Gencer konseri ile kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte dünyaca ünlü caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer ile oğlu Bora Gencer ve kızı Ayşe Gencer’de sahne aldı.

"Unutulmaz bir geceye imza attık"

Ankara’nın başkent oluşunu, Ankara’nın kalbi Altındağ’da unutulmaz bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "İlham Gencer, Cem Karaca, Barış Manço, Ajda Pekkan ve Ayten Alpman gibi isimlerin keşfedilmesine katkı sağlayan çok değerli bir sanatçı. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden ve Türkiye’ye caz müziğini sevdiren kişi. Kendisi 98 yaşında ve neredeyse 1 asırdır müzik tutkunu. Ne mutlu ki, evlatları da kendisi gibi çok başarılı ve değerli birer müzisyen. Gencer ailesi Altındağ’da, Ankara’mız için bir araya geldi ve aynı sahnede yer aldı. Böylesine unutulmaz bir geceye imza attığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.