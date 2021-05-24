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Ankara’nın 250 günlük suyu kaldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın 250 günlük suyunun kaldığını söyledi.

ANKARA 24.05.2021, 21:44
Ankara’nın 250 günlük suyu kaldı

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara’nın buharlaşmamış haliyle 250 günlük suyunun kaldığını belirterek, “Kızılırmak’tan sadece 5 ya da 6 pompa kullanılarak, 450-500 bin metreküp günlük su alıyoruz” dedi. 

Kızılırmak’tan bu şekilde su alındığı zaman sadece enerji giderinin 400 milyon lira olduğunu bildiren Yavaş, “Kızılırmak’tan suyu ver’ diyorsunuz, nereden çıkacak bu para, 400 milyon lira beyler, 400 milyon lira… Şu an Kızılırmak’tan kullanıyoruz, kuraklıktan dolayı kullanıyoruz. Bu kuraklık 2 ya da 3 yıl sürecek” diye konuştu.

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