Ankara’nın 24 ilçesinde 116 menfez ve 17 dere geçiş köprüsü yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su taşkını ve sel felaketlerine karşı 24 ilçede 201 noktadaki menfez ve dere geçiş köprüsü çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta sel ve su taşkınlarından etkilenen bölgeler olmak üzere Başkent’in birçok noktasında menfez ve dere geçiş köprüsü yapımına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde yıpranan, yetersiz kalan ya da kullanılamayacak hale gelen menfez ve dere geçiş köprüleri yenilenirken, daha önce önlem alınmayan riskli noktalarda da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni imalat çalışmaları gerçekleştiriliyor.

24 ilçede 116 menfez ve 17 dere geçiş köprüsü yapılacak

Fen İşleri Daire Başkanlığı ihalesi tamamlanan toplam 24 ilçede çalışmalarını sürdürürken, bugüne kadar 35 menfez ve 2 dere geçiş köprüsünün imalatını yaptı. 17 menfez ve 14 dere geçiş köprüsünün ise yapımı devam ediyor. Ankara’nın 24 ilçesinde dere ve akarsu yataklarında gerçekleştirilen çalışmalarda, 116 menfez ve 17 dere geçiş köprüsü daha yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla merkez ve ilçelerde yer alan yollar sel gibi afetlere karşı korunurken, oluşabilecek can ve mal kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.