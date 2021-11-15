Ankaralıların gezi adresi Mardin ve Şanlıurfa Oldu

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri kültür gezilerine devam ediyor.

AHİD’in düzenlediği kültür gezilerinin bu ayki adresleri Mardin ve Şanlıurfa oldu. Mardin’de Güvercinlik Vadisi ile başlayan gezide Ankaralılar; Kırklar Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Kuyumcular Çarşısı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Mardin Ulu Camii, Mardin Kalesi, Zinciriye Medresesi’ni gezdi.

Mardin’in ardından Şanlıurfa’ya geçen Ankaralılar, Urfa’da Hz İbrahim’in doğduğu mağara, Balıklı Göl, Eyyüp a.s. sabır makamı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Halilürrahman Camisi, Şanlıurfa Kalesi, Yücelen ve Bazda Dağları, Halfeti, Harran Tarihi Kümbat Evleri, Göbeklitepe’yi gezdi.

Üç günlük gezi programının ardından Ankara’ya dönen Ankaralılar Derneği üyeleri adına konuşan Genel Başkan Hilmi Yaman, “İstanbul’la başladığımız kültür gezilerimizde ilk defa konaklamalı olarak Mardin ve Urfa’yı gezdik. Tarihi ve kültürel yerlerini kısa sürede de olsa görmüş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.